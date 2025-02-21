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В Германии оценили перспективы нормализации отношений России и США - РИА Новости, 21.02.2025
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04:44 21.02.2025 (обновлено: 05:05 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/germanija-2000687366.html
В Германии оценили перспективы нормализации отношений России и США
В Германии оценили перспективы нормализации отношений России и США - РИА Новости, 21.02.2025
В Германии оценили перспективы нормализации отношений России и США
Потенциальная нормализация отношений между Россией и США может помочь избежать большой войны в Европе, заявил РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T04:44:00+03:00
2025-02-21T05:05:00+03:00
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москва
дональд трамп
сергей лавров
ангела меркель
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Потенциальная нормализация отношений между Россией и США может помочь избежать большой войны в Европе, заявил РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад. "Пока неясно, возможен ли прочный мир между Западом и Россией. НАТО придется воздержаться от дальнейшего расширения на восток, вернуться к оборонительным целям своего существования и быть открытой для диалога и мер по разоружению с Россией, что также будет включать в себя (обсуждение - ред.) предполагаемого размещения американских ракет средней дальности в Германии и соответствующих китайских систем. И Россия должна дать понять, что у нее нет дальнейших имперских амбиций в Европе и против нее... Однако новое американо-российское сближение дает основания надеяться, что европейскую войну удастся предотвратить", - сказал Вад в ответ на письменный запрос РИА Новости. По его мнению, возможная нормализация отношений между Россией и США положительно скажется на перспективах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине. "Я ожидаю, что первые переговоры между США и Россией о прекращении огня (на Украине - ред.) начнутся в ближайшее время", - сказал Вад. По его мнению, наиболее ярким проявлением нормализации отношений между Россией и Западом могло бы стать приглашение Москвы президенту США Дональду Трампу принять участие в параде в Москве, посвященному 80-летию победы над нацистской Германией. "Это стало бы мощным политическим сигналом установления устойчивого мира в Европе", - добавил Вад. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо обсудить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250220/vengrija-2000664226.html
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, сергей лавров, ангела меркель, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Ангела Меркель, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Германии оценили перспективы нормализации отношений России и США

Генерал Вад: нормализация отношений России и США поможет избежать большой войны

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Потенциальная нормализация отношений между Россией и США может помочь избежать большой войны в Европе, заявил РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.
"Пока неясно, возможен ли прочный мир между Западом и Россией. НАТО придется воздержаться от дальнейшего расширения на восток, вернуться к оборонительным целям своего существования и быть открытой для диалога и мер по разоружению с Россией, что также будет включать в себя (обсуждение - ред.) предполагаемого размещения американских ракет средней дальности в Германии и соответствующих китайских систем. И Россия должна дать понять, что у нее нет дальнейших имперских амбиций в Европе и против нее... Однако новое американо-российское сближение дает основания надеяться, что европейскую войну удастся предотвратить", - сказал Вад в ответ на письменный запрос РИА Новости.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Глава МИД Венгрии надеется на возобновление отношений России и США
Вчера, 22:54
По его мнению, возможная нормализация отношений между Россией и США положительно скажется на перспективах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине.
"Я ожидаю, что первые переговоры между США и Россией о прекращении огня (на Украине - ред.) начнутся в ближайшее время", - сказал Вад.
По его мнению, наиболее ярким проявлением нормализации отношений между Россией и Западом могло бы стать приглашение Москвы президенту США Дональду Трампу принять участие в параде в Москве, посвященному 80-летию победы над нацистской Германией.
"Это стало бы мощным политическим сигналом установления устойчивого мира в Европе", - добавил Вад.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В ФРГ призвали ЕС признать беспомощность в разжигании конфликта с Россией
19 февраля, 22:17
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо обсудить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп пошел на уступки России, заявили в Германии
13 февраля, 13:21
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампСергей ЛавровАнгела МеркельПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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