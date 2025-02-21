https://ria.ru/20250221/evropa-2000887437.html

Орбан сделал пугающее заявление о будущем Европы

Орбан сделал пугающее заявление о будущем Европы - РИА Новости, 21.02.2025

Орбан сделал пугающее заявление о будущем Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил крах европейской экономики из-за высоких цен на энергоресурсы, его слова приводит портал Telex. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T18:27:00+03:00

2025-02-21T18:27:00+03:00

2025-02-21T18:57:00+03:00

европа

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил крах европейской экономики из-за высоких цен на энергоресурсы, его слова приводит портал Telex."Вопреки соглашению, которого мы достигли в прошлом году в Будапеште, когда мы заявили, что цены на энергоносители должны быть снижены, <…> я боюсь, что это наше великое общее обещание не будет выполнено. <…> Европе и дальше придется иметь дело с высокими ценами на энергоносители, и это убьет экономику", — сказал он.На прошлой неделе венгерский премьер заявил, что ЕС может прекратить свое существование, если продолжит текущую экономическую политику.В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС выше, чем в Китае и США.В последние годы Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.

https://ria.ru/20250211/evrosoyuz-1998583544.html

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европа, венгрия, виктор орбан, евросоюз, в мире