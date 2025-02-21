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Орбан сделал пугающее заявление о будущем Европы - РИА Новости, 21.02.2025
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18:27 21.02.2025 (обновлено: 18:57 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/evropa-2000887437.html
Орбан сделал пугающее заявление о будущем Европы
Орбан сделал пугающее заявление о будущем Европы - РИА Новости, 21.02.2025
Орбан сделал пугающее заявление о будущем Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил крах европейской экономики из-за высоких цен на энергоресурсы, его слова приводит портал Telex. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:27:00+03:00
2025-02-21T18:57:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил крах европейской экономики из-за высоких цен на энергоресурсы, его слова приводит портал Telex."Вопреки соглашению, которого мы достигли в прошлом году в Будапеште, когда мы заявили, что цены на энергоносители должны быть снижены, &lt;…&gt; я боюсь, что это наше великое общее обещание не будет выполнено. &lt;…&gt; Европе и дальше придется иметь дело с высокими ценами на энергоносители, и это убьет экономику", — сказал он.На прошлой неделе венгерский премьер заявил, что ЕС может прекратить свое существование, если продолжит текущую экономическую политику.В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС выше, чем в Китае и США.В последние годы Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.
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европа, венгрия, виктор орбан, евросоюз, в мире
Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, В мире
Орбан сделал пугающее заявление о будущем Европы

Орбан предрек крах экономики Европы из-за высоких цен на энергоносители

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил крах европейской экономики из-за высоких цен на энергоресурсы, его слова приводит портал Telex.
"Вопреки соглашению, которого мы достигли в прошлом году в Будапеште, когда мы заявили, что цены на энергоносители должны быть снижены, <…> я боюсь, что это наше великое общее обещание не будет выполнено. <…> Европе и дальше придется иметь дело с высокими ценами на энергоносители, и это убьет экономику", — сказал он.
На прошлой неделе венгерский премьер заявил, что ЕС может прекратить свое существование, если продолжит текущую экономическую политику.
В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС выше, чем в Китае и США.
В последние годы Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.
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