https://ria.ru/20250221/elektroenergiya-2000377442.html

Полный разрыв: чем Прибалтика расплатилась за отключение от России

Полный разрыв: чем Прибалтика расплатилась за отключение от России - РИА Новости, 21.02.2025

Полный разрыв: чем Прибалтика расплатилась за отключение от России

После выхода из совместной с Россией единой энергетической системы (БРЭЛЛ) в Прибалтике резко подорожало электричество. В Эстонии остановился... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:00:00+03:00

2025-02-21T08:00:00+03:00

2025-02-21T09:30:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. После выхода из совместной с Россией единой энергетической системы (БРЭЛЛ) в Прибалтике резко подорожало электричество. В Эстонии остановился деревообрабатывающий завод Estonian Cell. По мнению экспертов рынка, это только начало. Впереди — эффект домино, закрытие металлургических и химпредприятий."Свобода от шантажа"При таких ценах на электроэнергию Estonian Cell нерентабелен, сообщил финансовый директор предприятия Меэлис Кузьма. И уточнил: завод встал еще 11 февраля.А за несколько дней до этого местные и брюссельские политики провели торжественную церемонию выхода из энергокольца БРЭЛЛ (Литва, Латвия, Эстония, Россия и Белоруссия), созданного в СССР. "Активировать отключение", — скомандовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе. И энергетическую связь с Россией перерезали."До свидания, Россия, до свидания, Ленин!" — воскликнул президент Литвы Гитанас Науседа."Сегодня мы подключаем республики Прибалтики к электросети континентальной Европы. Мы разрываем последние оставшиеся связи с Россией. Наконец-то свобода от угроз и шантажа! Это исторический день", — ликовала фон дер Ляйен.Для энергосистемы Калининградской области и России ничего не изменилось. В том числе и цены, отметил вице-премьер Александр Новак.Чего не скажешь о Прибалтике. Был момент, когда электроэнергия на местных биржах подорожала на 320%. Сейчас средняя оптовая цена — порядка 194 евро за мегаватт-час. В январе было 92.Уже пробовалиВласти трех прибалтийских республик еще в 2019-м объявили об энергетическом "освобождении" к 2025-му. В апреле 2021-го провели эксперимент — Литва прекратила коммерческий импорт электричества из России на два дня. Закупались в Швеции и Польше.И цены сразу повысились на 8,5%. Уже тогда предупреждали: бизнесу и населению надо готовиться к немыслимо дорогому электричеству. Экономические потери неизбежны."Но почему"Теперь, когда стабильность тарифов и поставки вообще не гарантированы, в Прибалтике возникла паника. Резко вырос спрос на свечи, теплые вещи и одеяла, генераторы на различных видах топлива. Все в шоке и недоумении: откуда такие цены? Ведь в соседней Финляндии электричество в пять раз дешевле.Эксперты объясняют: структура энергоснабжения сильно различается."В Финляндии действуют атомные и гидроэлектростанции. У них низкие операционные затраты, вот и тарифы невысокие. В Прибалтике же системно уничтожалась классическая энергетика — в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ). А ветровая и солнечная энергетика дорогие", — говорит Максим Максимов, доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ имени Г. В. Плеханова.Огромные затратыКроме того, отключение от БРЭЛЛ и интеграция в европейскую энергосистему потребовали больших затрат на модернизацию и адаптацию. Эти расходы заложили в стоимость электричества для промышленности и населения. По данным Еврокомиссии, в общем потратили 1,6 миллиарда евро, из которых три четверти взял на себя бюджет Евросоюза, а в конечном итоге — рядовые потребители.Еще следует учесть структурные недостатки энергетических рынков региона, где объединенное электроснабжение на основе БРЭЛЛ обеспечивало долгосрочную стабильность, добавляет Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.Только началоТаким образом, не исключены новые ценовые шоки. Что касается промышленности, то вряд ли дело ограничится остановкой Estonian Сell. В зоне риска практически все энергоемкие производства, еще сохранившиеся на территории прибалтийский стран — металлургия, химическая отрасль, добывающий сектор."В том числе Liepājas Metalurgs — завод в Латвии. Если тарифы на электроэнергию не снизятся, наверняка встанет", — указывает Максимов.То же самое касается нефтеперерабатывающего предприятия в Литве Neste Oil (с вероятностью — 50-60%). Lithuanian Railways, видимо, придется поднять собственные тарифы и сократить наименее маржинальные маршруты.Закрываются производства — растет безработица, падают налоговые поступления. "Население неминуемо столкнется с подорожанием товаров и услуг, также возможны перебои в энергоснабжении в периоды пиковых нагрузок", — отмечает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований компании ТР.Расходы на электричество превысят десять процентов валового дохода семей. Отсюда — усиление социальной напряженности, феномен "энергетической бедности".Возобновляемые источники проблему не решат. Ветряные и солнечные электростанции нестабильны, а их мощности недостаточно, чтобы удовлетворить потребности крупных предприятий, подчеркивают эксперты.Кстати, сами энергетические компании опрадываются безветренной погодой и аварией на энергокабеле Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Экологически чистые ветряки подвели. Без БРЭЛЛ предприятия попали в зависимость от капризов погоды.

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https://ria.ru/20250211/otklyuchenie-1998526668.html

https://ria.ru/20250208/evrosoyuz-1998141401.html

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экономика, россия, прибалтика, эстония, урсула фон дер ляйен, александр новак, еврокомиссия, латвия, литва, финляндия, брэлл, электричество