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РЭЦ рассказал о поддержке экспортных сделок предприятий Санкт-Петербурга

РЭЦ рассказал о поддержке экспортных сделок предприятий Санкт-Петербурга - РИА Новости, 21.02.2025

РЭЦ рассказал о поддержке экспортных сделок предприятий Санкт-Петербурга

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) по итогам 2024 года поддержал экспортные сделки предприятий Санкт-Петербурга общим объемом 63 миллиарда... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T10:49:00+03:00

2025-02-21T10:49:00+03:00

2025-02-21T10:49:00+03:00

экономика

санкт-петербург

россия

китай

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) по итогам 2024 года поддержал экспортные сделки предприятий Санкт-Петербурга общим объемом 63 миллиарда рублей, сообщил руководитель представительства РЭЦ в регионе Андрей Миронов."По итогам прошлого года объем поддержанного РЭЦ экспорта по Санкт-Петербургу составил более 63 миллиардов рублей, при этом количество оказанных РЭЦ услуг выросло на 50%, а компаний-получателей поддержки – на 10% по сравнению с 2023 годом", – сообщил Миронов, его слова приводятся в сообщении РЭЦ.В числе основных экспортных направлений петербургского бизнеса он назвал СНГ, Китай, Турцию и Индию."РЭЦ готов представить комплекс услуг, чтобы экспортеры региона могли наращивать свои поставки и осваивать новые направления. В том числе, финансовые инструменты, которые включают кредитно-гарантийную поддержку от Росэксимбанка и страховую поддержку экспортных операций от ЭКСАР", – добавил глава представительства.Он также напомнил о программе продвижения национального бренда "Сделано в России", в рамках которой 21 февраля в ОАЭ стартует фестиваль–ярмарка российских товаров, в которой принимают участие и компании из Санкт–Петербурга.

санкт-петербург

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкт-петербург, россия, китай