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РЭЦ рассказал о поддержке экспортных сделок предприятий Санкт-Петербурга - РИА Новости, 21.02.2025
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10:49 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/eksport-2000725192.html
РЭЦ рассказал о поддержке экспортных сделок предприятий Санкт-Петербурга
РЭЦ рассказал о поддержке экспортных сделок предприятий Санкт-Петербурга - РИА Новости, 21.02.2025
РЭЦ рассказал о поддержке экспортных сделок предприятий Санкт-Петербурга
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) по итогам 2024 года поддержал экспортные сделки предприятий Санкт-Петербурга общим объемом 63 миллиарда... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:49:00+03:00
2025-02-21T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) по итогам 2024 года поддержал экспортные сделки предприятий Санкт-Петербурга общим объемом 63 миллиарда рублей, сообщил руководитель представительства РЭЦ в регионе Андрей Миронов."По итогам прошлого года объем поддержанного РЭЦ экспорта по Санкт-Петербургу составил более 63 миллиардов рублей, при этом количество оказанных РЭЦ услуг выросло на 50%, а компаний-получателей поддержки – на 10% по сравнению с 2023 годом", – сообщил Миронов, его слова приводятся в сообщении РЭЦ.В числе основных экспортных направлений петербургского бизнеса он назвал СНГ, Китай, Турцию и Индию."РЭЦ готов представить комплекс услуг, чтобы экспортеры региона могли наращивать свои поставки и осваивать новые направления. В том числе, финансовые инструменты, которые включают кредитно-гарантийную поддержку от Росэксимбанка и страховую поддержку экспортных операций от ЭКСАР", – добавил глава представительства.Он также напомнил о программе продвижения национального бренда "Сделано в России", в рамках которой 21 февраля в ОАЭ стартует фестиваль–ярмарка российских товаров, в которой принимают участие и компании из Санкт–Петербурга.
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экономика, санкт-петербург, россия, китай
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Китай
РЭЦ рассказал о поддержке экспортных сделок предприятий Санкт-Петербурга

РЭЦ в 2024 году поддержал экспортные сделки Санкт-Петербурга объемом 63 млрд руб

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) по итогам 2024 года поддержал экспортные сделки предприятий Санкт-Петербурга общим объемом 63 миллиарда рублей, сообщил руководитель представительства РЭЦ в регионе Андрей Миронов.
«
"По итогам прошлого года объем поддержанного РЭЦ экспорта по Санкт-Петербургу составил более 63 миллиардов рублей, при этом количество оказанных РЭЦ услуг выросло на 50%, а компаний-получателей поддержки – на 10% по сравнению с 2023 годом", – сообщил Миронов, его слова приводятся в сообщении РЭЦ.
В числе основных экспортных направлений петербургского бизнеса он назвал СНГ, Китай, Турцию и Индию.
"РЭЦ готов представить комплекс услуг, чтобы экспортеры региона могли наращивать свои поставки и осваивать новые направления. В том числе, финансовые инструменты, которые включают кредитно-гарантийную поддержку от Росэксимбанка и страховую поддержку экспортных операций от ЭКСАР", – добавил глава представительства.
Он также напомнил о программе продвижения национального бренда "Сделано в России", в рамках которой 21 февраля в ОАЭ стартует фестиваль–ярмарка российских товаров, в которой принимают участие и компании из Санкт–Петербурга.
 
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