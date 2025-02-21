Лавров назвал отрасли, куда можно пускать западные компании
Лавров призвал пускать западные компании туда, где они не навредят экономике РФ
© Фото : МИД России/ВКонтактеВыступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на СМИД "Группы двадцати"
Выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на СМИД "Группы двадцати"
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. России нужно пускать западные компании только в те отрасли, которые не будут создавать риски для экономики страны, на случай, если кто-то опять "встанет не с той ноги", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Новое состояние (российской экономики - ред.) позволило осознать, насколько это полезно для нашей экономики осваивать свои технологии, которые в целом ряде случаев превосходят западные аналоги. Вот примерно такой же логикой надо руководствоваться, когда мы говорим не о возвращении западных компаний в Россию, наверное, не надо отваживать от этого, но надо пускать только в те отрасли, которые не будут создавать риски для нашей экономики на случай, если вдруг опять кто-то там встанет не с той ноги", - сказал он по итогам СМИД "Группы двадцати".
Министр добавил, что санкции, наложенные на Россию, заставили, но через это научили и вдохновили на очень серьёзные реформы в хозяйстве, на глубинную его перестройку в интересах полноценного, суверенного, самостоятельного развития, "не зависящего от капризов тех, кто считает себя по-прежнему главными на мировой арене, включая мировую экономику".