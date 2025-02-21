https://ria.ru/20250221/ekonomika-2000864169.html

Лавров назвал отрасли, куда можно пускать западные компании

Лавров назвал отрасли, куда можно пускать западные компании - РИА Новости, 21.02.2025

Лавров назвал отрасли, куда можно пускать западные компании

России нужно пускать западные компании только в те отрасли, которые не будут создавать риски для экономики страны, на случай, если кто-то опять "встанет не с... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:17:00+03:00

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2025-02-21T17:33:00+03:00

россия

экономика

сергей лавров

юар

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. России нужно пускать западные компании только в те отрасли, которые не будут создавать риски для экономики страны, на случай, если кто-то опять "встанет не с той ноги", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Новое состояние (российской экономики - ред.) позволило осознать, насколько это полезно для нашей экономики осваивать свои технологии, которые в целом ряде случаев превосходят западные аналоги. Вот примерно такой же логикой надо руководствоваться, когда мы говорим не о возвращении западных компаний в Россию, наверное, не надо отваживать от этого, но надо пускать только в те отрасли, которые не будут создавать риски для нашей экономики на случай, если вдруг опять кто-то там встанет не с той ноги", - сказал он по итогам СМИД "Группы двадцати".Министр добавил, что санкции, наложенные на Россию, заставили, но через это научили и вдохновили на очень серьёзные реформы в хозяйстве, на глубинную его перестройку в интересах полноценного, суверенного, самостоятельного развития, "не зависящего от капризов тех, кто считает себя по-прежнему главными на мировой арене, включая мировую экономику".

https://ria.ru/20250219/dogovorilis-2000116108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, сергей лавров, юар