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В Ленинградской области скорая попала в ДТП - РИА Новости, 21.02.2025
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09:02 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/dtp-2000707528.html
В Ленинградской области скорая попала в ДТП
В Ленинградской области скорая попала в ДТП - РИА Новости, 21.02.2025
В Ленинградской области скорая попала в ДТП
Три автомобиля, включая машину скорой помощи, столкнулись в городе Кудрово Ленинградской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:02:00+03:00
2025-02-21T09:02:00+03:00
происшествия
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Три автомобиля, включая машину скорой помощи, столкнулись в городе Кудрово Ленинградской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Авария с участием Kis Rio, Volvo и автомобиля медиков произошла около часа ночи на перекрестке улицы Ленинградской и проспекта Строителей в Кудрово. "В результате столкновения автомобиль "скорой" перевернулся. На момент аварии пациентов в автомобиле скорой помощи не было, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Полиция проводит проверку по факту аварии.
https://ria.ru/20240922/dtp-1974104127.html
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происшествия, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области скорая попала в ДТП

В Кудрово на перекрестке столкнулись две иномарки и машина скорой помощи

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Три автомобиля, включая машину скорой помощи, столкнулись в городе Кудрово Ленинградской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Авария с участием Kis Rio, Volvo и автомобиля медиков произошла около часа ночи на перекрестке улицы Ленинградской и проспекта Строителей в Кудрово.
"В результате столкновения автомобиль "скорой" перевернулся. На момент аварии пациентов в автомобиле скорой помощи не было, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку по факту аварии.
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ПроисшествияЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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