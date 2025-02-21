https://ria.ru/20250221/dtp-2000707528.html

В Ленинградской области скорая попала в ДТП

В Ленинградской области скорая попала в ДТП - РИА Новости, 21.02.2025

В Ленинградской области скорая попала в ДТП

Три автомобиля, включая машину скорой помощи, столкнулись в городе Кудрово Ленинградской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:02:00+03:00

2025-02-21T09:02:00+03:00

2025-02-21T09:02:00+03:00

происшествия

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Три автомобиля, включая машину скорой помощи, столкнулись в городе Кудрово Ленинградской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Авария с участием Kis Rio, Volvo и автомобиля медиков произошла около часа ночи на перекрестке улицы Ленинградской и проспекта Строителей в Кудрово. "В результате столкновения автомобиль "скорой" перевернулся. На момент аварии пациентов в автомобиле скорой помощи не было, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Полиция проводит проверку по факту аварии.

https://ria.ru/20240922/dtp-1974104127.html

ленинградская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)