https://ria.ru/20250221/dnepropetrovsk-2000783021.html

Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение в Курской области

Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение в Курской области - РИА Новости, 21.02.2025

Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение в Курской области

Украинский пленный рассказал на видео Минобороны РФ, что в учебке под Днепропетровском копал окопы и немного изучал медицину. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:32:00+03:00

2025-02-21T13:32:00+03:00

2025-02-21T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

днепропетровская область

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинский пленный рассказал на видео Минобороны РФ, что в учебке под Днепропетровском копал окопы и немного изучал медицину. Военнослужащий ВСУ Сергей Пачков был взят в плен в приграничном районе Курской области. Он рассказал, что после военкомата его отправили в учебку, находящуюся в селе Черкашино в Днепропетровской области. "Учебка была 35 дней. В основном мы копали окопы и немного изучали медицину. После обучения за нами приехали "покупатели". Нам вручили автоматы, бронежилеты, и мы уехали в Сумскую область, а далее в населённый пункт Плёхово Курской области, чтобы забрать своих же четырёх "двухсотых", - сказал пленный. По словам Пачкова, они заняли позицию, оборудовав огневую точку в жилом доме. В ходе штурма российскими подразделениями он был ранен, сослуживцы его бросили. Четыре дня он прятался в подвале. Его нашли российские военные, которые оказали ему медицинскую помощь. "Огромное спасибо российским войскам, что они нашли меня и спасли мне жизнь, а так бы я умер от гангрены", - добавил он.

https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html

курская область

днепропетровская область

сумская область

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курская область, днепропетровская область, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины