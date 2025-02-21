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Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение в Курской области - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 21.02.2025 (обновлено: 13:41 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/dnepropetrovsk-2000783021.html
Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение в Курской области
Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение в Курской области - РИА Новости, 21.02.2025
Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение в Курской области
Украинский пленный рассказал на видео Минобороны РФ, что в учебке под Днепропетровском копал окопы и немного изучал медицину. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:32:00+03:00
2025-02-21T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
днепропетровская область
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинский пленный рассказал на видео Минобороны РФ, что в учебке под Днепропетровском копал окопы и немного изучал медицину. Военнослужащий ВСУ Сергей Пачков был взят в плен в приграничном районе Курской области. Он рассказал, что после военкомата его отправили в учебку, находящуюся в селе Черкашино в Днепропетровской области. "Учебка была 35 дней. В основном мы копали окопы и немного изучали медицину. После обучения за нами приехали "покупатели". Нам вручили автоматы, бронежилеты, и мы уехали в Сумскую область, а далее в населённый пункт Плёхово Курской области, чтобы забрать своих же четырёх "двухсотых", - сказал пленный. По словам Пачкова, они заняли позицию, оборудовав огневую точку в жилом доме. В ходе штурма российскими подразделениями он был ранен, сослуживцы его бросили. Четыре дня он прятался в подвале. Его нашли российские военные, которые оказали ему медицинскую помощь. "Огромное спасибо российским войскам, что они нашли меня и спасли мне жизнь, а так бы я умер от гангрены", - добавил он.
https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html
курская область
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курская область, днепропетровская область, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Днепропетровская область, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение в Курской области

Пленный ВСУ Пачков: в учебке под Днепропетровском копал окопы и изучал медицину

© Минобороны РоссииВоеннослужащий ВСУ Сергей Пачков
Военнослужащий ВСУ Сергей Пачков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Минобороны России
Военнослужащий ВСУ Сергей Пачков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинский пленный рассказал на видео Минобороны РФ, что в учебке под Днепропетровском копал окопы и немного изучал медицину.
Военнослужащий ВСУ Сергей Пачков был взят в плен в приграничном районе Курской области. Он рассказал, что после военкомата его отправили в учебку, находящуюся в селе Черкашино в Днепропетровской области.
"Учебка была 35 дней. В основном мы копали окопы и немного изучали медицину. После обучения за нами приехали "покупатели". Нам вручили автоматы, бронежилеты, и мы уехали в Сумскую область, а далее в населённый пункт Плёхово Курской области, чтобы забрать своих же четырёх "двухсотых", - сказал пленный.
По словам Пачкова, они заняли позицию, оборудовав огневую точку в жилом доме. В ходе штурма российскими подразделениями он был ранен, сослуживцы его бросили. Четыре дня он прятался в подвале. Его нашли российские военные, которые оказали ему медицинскую помощь.
"Огромное спасибо российским войскам, что они нашли меня и спасли мне жизнь, а так бы я умер от гангрены", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьДнепропетровская областьСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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