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В Дагестане 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения - РИА Новости, 21.02.2025
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07:01 21.02.2025 (обновлено: 07:06 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/dagestan-2000694684.html
В Дагестане 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения
В Дагестане 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения - РИА Новости, 21.02.2025
В Дагестане 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения
Четырнадцать населенных пунктов в Дагестане остались без автомобильного сообщения из-за схода лавины на дорогу, сообщает госавтоинспекция республики в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:01:00+03:00
2025-02-21T07:06:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Четырнадцать населенных пунктов в Дагестане остались без автомобильного сообщения из-за схода лавины на дорогу, сообщает госавтоинспекция республики в Telegram-канале. "В результате схода лавины на 18 км автодороги "Тлярата-Камелюх" движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения. Просим вас воздержаться от поездок по указанному маршруту и выбирать альтернативные пути", - говорится в сообщении.
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения

В Дагестане 14 населенных пунктов остались без автосообщения из-за схода лавины

© Стоп-кадр видео очевидцаСход лавины в Дагестане
Сход лавины в Дагестане - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Стоп-кадр видео очевидца
Сход лавины в Дагестане. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Четырнадцать населенных пунктов в Дагестане остались без автомобильного сообщения из-за схода лавины на дорогу, сообщает госавтоинспекция республики в Telegram-канале.
"В результате схода лавины на 18 км автодороги "Тлярата-Камелюх" движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения. Просим вас воздержаться от поездок по указанному маршруту и выбирать альтернативные пути", - говорится в сообщении.
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