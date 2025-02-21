https://ria.ru/20250221/dagestan-2000694684.html

В Дагестане 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения

В Дагестане 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения - РИА Новости, 21.02.2025

В Дагестане 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения

Четырнадцать населенных пунктов в Дагестане остались без автомобильного сообщения из-за схода лавины на дорогу, сообщает госавтоинспекция республики в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:01:00+03:00

2025-02-21T07:01:00+03:00

2025-02-21T07:06:00+03:00

происшествия

республика дагестан

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Четырнадцать населенных пунктов в Дагестане остались без автомобильного сообщения из-за схода лавины на дорогу, сообщает госавтоинспекция республики в Telegram-канале. "В результате схода лавины на 18 км автодороги "Тлярата-Камелюх" движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения. Просим вас воздержаться от поездок по указанному маршруту и выбирать альтернативные пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250122/lavina-1995037883.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика дагестан