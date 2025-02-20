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США хотят избавиться от Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000563413.html
США хотят избавиться от Зеленского, пишут СМИ
США хотят избавиться от Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
США хотят избавиться от Зеленского, пишут СМИ
США хотят избавиться от Владимира Зеленского и могут перейти к открытому шантажу Украины, предоставив ей выбор между Зеленским у власти и получением помощи со... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:53:00+03:00
2025-02-20T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. США хотят избавиться от Владимира Зеленского и могут перейти к открытому шантажу Украины, предоставив ей выбор между Зеленским у власти и получением помощи со стороны США, пишет газета Mundo. Согласно статье, сейчас президент США Дональд Трамп, у которого всегда были прохладные отношения с Зеленским, "поставил его под прицел". "Цель абсолютно ясна - быстро избавиться от Владимира Зеленского... Последней фазой этого плана (Трампа - ред.) может стать открытый шантаж страны, при котором ей предоставят выбор между получением помощи от США... и Зеленским. Это будет шах и мат за столом переговоров", - говорится в статье. При этом, как утверждает Mundo, крайне маловероятно, что какое-либо соглашение между РФ и США допустит дальнейшее пребывание Зеленского у власти или приход к ней в Киеве еще более радикально настроенных по отношению к России сил. Как считает автор статьи, в последнее время Трамп все больше принимает точку зрения РФ и "США уже с энтузиазмом приняли" намерения не допустить вступления Украины в НАТО. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
https://ria.ru/20250219/ssha-2000128925.html
https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html
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сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
США хотят избавиться от Зеленского, пишут СМИ

Mundo: США могут перейти к открытому шантажу, чтобы избавиться от Зеленского

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. США хотят избавиться от Владимира Зеленского и могут перейти к открытому шантажу Украины, предоставив ей выбор между Зеленским у власти и получением помощи со стороны США, пишет газета Mundo.
Согласно статье, сейчас президент США Дональд Трамп, у которого всегда были прохладные отношения с Зеленским, "поставил его под прицел".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать
Вчера, 13:44
"Цель абсолютно ясна - быстро избавиться от Владимира Зеленского... Последней фазой этого плана (Трампа - ред.) может стать открытый шантаж страны, при котором ей предоставят выбор между получением помощи от США... и Зеленским. Это будет шах и мат за столом переговоров", - говорится в статье.
При этом, как утверждает Mundo, крайне маловероятно, что какое-либо соглашение между РФ и США допустит дальнейшее пребывание Зеленского у власти или приход к ней в Киеве еще более радикально настроенных по отношению к России сил.
Как считает автор статьи, в последнее время Трамп все больше принимает точку зрения РФ и "США уже с энтузиазмом приняли" намерения не допустить вступления Украины в НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
"Решили устранить". Киев шокирован совместным шагом России и США
19 февраля, 08:00
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Трамп забирает Украину себе
18 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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