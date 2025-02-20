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Гросси заявил о хрупкой ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:03 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/zaes-2000603312.html
Гросси заявил о хрупкой ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС
Гросси заявил о хрупкой ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС - РИА Новости, 20.02.2025
Гросси заявил о хрупкой ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о хрупкой ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на фоне ее работы с единственной внешней линией... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:03:00+03:00
2025-02-20T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
рафаэль гросси
магатэ
россия
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о хрупкой ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на фоне ее работы с единственной внешней линией электроснабжения, следует из заявления, опубликованного на сайте агентства. Ранее в пресс-службе станции сообщили, что линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок после артобстрела Запорожской ТЭС. "Запорожская атомная электростанция уже больше недели полагается на единственную линию электроснабжения, находящуюся за пределами станции после того, как была потеряна единственная резервная линия, что еще раз подчеркивает крайне хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью во время... конфликта", - говорится в заявлении. По словам Гросси, ЗАЭС нуждается в стабильном энергоснабжении, несмотря на то, что работа её шести реакторов была приостановлена более двух лет назад. В заявлении подчеркивается, что группа МАГАТЭ продолжает контролировать ситуацию на ЗАЭС в рамках поддержания ядерной безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250220/magate-2000476647.html
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энергодар, рафаэль гросси, магатэ, россия, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС
Гросси заявил о хрупкой ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Гросси заявил о хрупкой ситуации на ЗАЭС при одной линии электроснабжения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о хрупкой ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на фоне ее работы с единственной внешней линией электроснабжения, следует из заявления, опубликованного на сайте агентства.
Ранее в пресс-службе станции сообщили, что линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок после артобстрела Запорожской ТЭС.
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"Запорожская атомная электростанция уже больше недели полагается на единственную линию электроснабжения, находящуюся за пределами станции после того, как была потеряна единственная резервная линия, что еще раз подчеркивает крайне хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью во время... конфликта", - говорится в заявлении.
По словам Гросси, ЗАЭС нуждается в стабильном энергоснабжении, несмотря на то, что работа её шести реакторов была приостановлена более двух лет назад.
В заявлении подчеркивается, что группа МАГАТЭ продолжает контролировать ситуацию на ЗАЭС в рамках поддержания ядерной безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРафаэль ГроссиМАГАТЭРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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