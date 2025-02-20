https://ria.ru/20250220/vino-2000537317.html

Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина

Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина - РИА Новости, 20.02.2025

Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина

Эксперты "Винного гида России" назвали лидеров по итогам исследования крепленых и сладких вин отечественного производства, сообщили РИА Новости в Роскачестве. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:47:00+03:00

2025-02-20T13:47:00+03:00

2025-02-20T13:47:00+03:00

роскачество

краснодарский край

дон

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

вино

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" назвали лидеров по итогам исследования крепленых и сладких вин отечественного производства, сообщили РИА Новости в Роскачестве.Специалисты признали победителями:В исследовании приняли участие более 30 наименований крепленых, а также некоторые сладкие вина из Крыма, Краснодарского края, Дагестана и долины Дона.Все вина соответствуют повышенному стандарту органолептики, их оценка составила не ниже 78 баллов."Винный гид России" — это исследование винодельческой продукции, по его итогам определяют лучшие отечественные вина. Проект ежегодно реализует Роскачество вместе с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка.Медиагруппа "Россия сегодня" — информационный партнер проекта.

https://ria.ru/20241205/lidery-1987438221.html

https://ria.ru/20241213/vino-1989108851.html

краснодарский край

дон

россия

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роскачество, краснодарский край, дон, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, вино