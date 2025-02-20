Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина
Винный гид России назвал лучшие крепленые и сладкие вина в стране
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" назвали лидеров по итогам исследования крепленых и сладких вин отечественного производства, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Специалисты признали победителями:
- "Портвейн Крымский" от "Солнечной Долины" — лучшее коллекционное крепленое вино;
- Aroma от "Винодельни Криница" — лучшее сладкое вино;
- "Токай Массандра", "Массандра Пино Гри", "Массандра. Каберне Екатерины Десертное" — лучшие марочные вина;
- "Коктебель. Мускат Янтарный", "Кагор Тамани", "Порто Солнечной Долины" — лучшие ординарные вина.
В исследовании приняли участие более 30 наименований крепленых, а также некоторые сладкие вина из Крыма, Краснодарского края, Дагестана и долины Дона.
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Все вина соответствуют повышенному стандарту органолептики, их оценка составила не ниже 78 баллов.
"Винный гид России" — это исследование винодельческой продукции, по его итогам определяют лучшие отечественные вина. Проект ежегодно реализует Роскачество вместе с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка.
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