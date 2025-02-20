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Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина - РИА Новости, 20.02.2025
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13:47 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/vino-2000537317.html
Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина
Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина - РИА Новости, 20.02.2025
Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина
Эксперты "Винного гида России" назвали лидеров по итогам исследования крепленых и сладких вин отечественного производства, сообщили РИА Новости в Роскачестве. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:47:00+03:00
2025-02-20T13:47:00+03:00
роскачество
краснодарский край
дон
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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россия
вино
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" назвали лидеров по итогам исследования крепленых и сладких вин отечественного производства, сообщили РИА Новости в Роскачестве.Специалисты признали победителями:В исследовании приняли участие более 30 наименований крепленых, а также некоторые сладкие вина из Крыма, Краснодарского края, Дагестана и долины Дона.Все вина соответствуют повышенному стандарту органолептики, их оценка составила не ниже 78 баллов."Винный гид России" — это исследование винодельческой продукции, по его итогам определяют лучшие отечественные вина. Проект ежегодно реализует Роскачество вместе с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка.Медиагруппа "Россия сегодня" — информационный партнер проекта.
https://ria.ru/20241205/lidery-1987438221.html
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роскачество, краснодарский край, дон, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, вино
Роскачество, Краснодарский край, Дон, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия, Вино
Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина

Винный гид России назвал лучшие крепленые и сладкие вина в стране

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" назвали лидеров по итогам исследования крепленых и сладких вин отечественного производства, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Специалисты признали победителями:
  • "Портвейн Крымский" от "Солнечной Долины" — лучшее коллекционное крепленое вино;
  • Aroma от "Винодельни Криница" — лучшее сладкое вино;
  • "Токай Массандра", "Массандра Пино Гри", "Массандра. Каберне Екатерины Десертное" — лучшие марочные вина;
  • "Коктебель. Мускат Янтарный", "Кагор Тамани", "Порто Солнечной Долины" — лучшие ординарные вина.
В исследовании приняли участие более 30 наименований крепленых, а также некоторые сладкие вина из Крыма, Краснодарского края, Дагестана и долины Дона.
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Все вина соответствуют повышенному стандарту органолептики, их оценка составила не ниже 78 баллов.
"Винный гид России" — это исследование винодельческой продукции, по его итогам определяют лучшие отечественные вина. Проект ежегодно реализует Роскачество вместе с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка.
Медиагруппа "Россия сегодня" — информационный партнер проекта.
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РоскачествоКраснодарский крайДонМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияВино
 
 
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