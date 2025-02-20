Рейтинг@Mail.ru
Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 20.02.2025 (обновлено: 15:16 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/vino-2000455611.html
Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина
Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина - РИА Новости, 20.02.2025
Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина
Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров исследования крепленых и сладких вин российского производства: лучшим коллекционным крепленым вином стал... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:28:00+03:00
2025-02-20T15:16:00+03:00
россия
севастополь
дон
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000494503_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_0d4733e11482c6db14312b77e3fe9c5b.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров исследования крепленых и сладких вин российского производства: лучшим коллекционным крепленым вином стал "Портвейн Крымский" от "Солнечной Долины", первые три строчки в категории марочных вин заняла "Массандра", а лучшим сладким вином назвали Aroma от винодельни "Криница", рассказали РИА Новости в Роскачестве. Эксперты исследовали более 30 наименований крепленых, а также некоторые наименования сладких вин. В исследовании представлены напитки всех основных винодельческих регионов страны: Крымского полуострова, включая Севастополь, Кубань, долины Дона и Дагестана."Лучшим вином в категории "Коллекционные вина" стало вино "Солнечная Долина Портвейн Крымский". &lt;…&gt; Оно получило одну из самых высоких оценок в исследовании на уровне, близком к 90-балльной планке. &lt;…&gt; Лучшее сладкое вино "позднего сбора" в исследовании — "Винодельня Криница" Aroma было высоко оценено дегустационной комиссией — на уровне 89 баллов", — рассказали в Роскачестве. В институте уточнили, что все вина исследования соответствуют повышенному стандарту органолептики, принятому Роскачеством, и их оценка составила не ниже 78 баллов.Также в организации назвали лучшие марочные и ординарные крепленые вина. Так, лучшими марочными винами (с выдержкой в дубовой бочке не менее двух лет) стали "Токай Массандра", "Массандра Пино Гри", "Массандра. Каберне Екатерины Десертное". Лидерами в числе ординарных вин (они поступают в продажу в первый год после розлива по бутылкам без выдержки в дубе) стали: "Коктебель. Мускат Янтарный", "Кагор Тамани", "Порто Солнечной Долины".Там также отметили, что вина из категории марочных и коллекционных на сегодняшний день производятся в наибольших количествах в Крыму, где были произведены и лидеры исследования этого года в своих категориях выдержки.&quot;Производство таких вин (сладких. — Прим. ред.) было распространено в России в XIX веке, и сейчас эта традиция возрождается благодаря новому уровню развития технологий и мастерства виноделов. Если крепленые вина — это одна из самых устоявшихся и хорошо известных дисциплин классической винной школы России, то сладкие позднего сбора — это хорошо забытое старое&quot;, — заключила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель &quot;Винного гида России&quot; Олеся Латышева."Винный гид России" — это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
https://ria.ru/20241205/lidery-1987438221.html
https://ria.ru/20241213/vino-1989108851.html
https://ria.ru/20240911/distillyat-1971979186.html
россия
севастополь
дон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000494503_552:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_69ac23dcd370f11de23456d49ab3640b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, севастополь, дон, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Севастополь, Дон, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина

Винный гид России назвал лучшие отечественные крепленые и сладкие вина

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство вина
Производство вина - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Производство вина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров исследования крепленых и сладких вин российского производства: лучшим коллекционным крепленым вином стал "Портвейн Крымский" от "Солнечной Долины", первые три строчки в категории марочных вин заняла "Массандра", а лучшим сладким вином назвали Aroma от винодельни "Криница", рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Эксперты исследовали более 30 наименований крепленых, а также некоторые наименования сладких вин. В исследовании представлены напитки всех основных винодельческих регионов страны: Крымского полуострова, включая Севастополь, Кубань, долины Дона и Дагестана.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Роскачество назвало лучшие российские игристые вина и шампанские
5 декабря 2024, 03:44
"Лучшим вином в категории "Коллекционные вина" стало вино "Солнечная Долина Портвейн Крымский". <…> Оно получило одну из самых высоких оценок в исследовании на уровне, близком к 90-балльной планке. <…> Лучшее сладкое вино "позднего сбора" в исследовании — "Винодельня Криница" Aroma было высоко оценено дегустационной комиссией — на уровне 89 баллов", — рассказали в Роскачестве.
В институте уточнили, что все вина исследования соответствуют повышенному стандарту органолептики, принятому Роскачеством, и их оценка составила не ниже 78 баллов.
Лоты аукциона - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Российское вино продали на аукционе за рекордные 750 тысяч рублей
13 декабря 2024, 17:22
Также в организации назвали лучшие марочные и ординарные крепленые вина. Так, лучшими марочными винами (с выдержкой в дубовой бочке не менее двух лет) стали "Токай Массандра", "Массандра Пино Гри", "Массандра. Каберне Екатерины Десертное". Лидерами в числе ординарных вин (они поступают в продажу в первый год после розлива по бутылкам без выдержки в дубе) стали: "Коктебель. Мускат Янтарный", "Кагор Тамани", "Порто Солнечной Долины".
Там также отметили, что вина из категории марочных и коллекционных на сегодняшний день производятся в наибольших количествах в Крыму, где были произведены и лидеры исследования этого года в своих категориях выдержки.
«

"Производство таких вин (сладких. — Прим. ред.) было распространено в России в XIX веке, и сейчас эта традиция возрождается благодаря новому уровню развития технологий и мастерства виноделов. Если крепленые вина — это одна из самых устоявшихся и хорошо известных дисциплин классической винной школы России, то сладкие позднего сбора — это хорошо забытое старое", — заключила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.

"Винный гид России" — это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Бокал с коньяком - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Роскачество впервые сертифицировало органический коньячный дистиллят
11 сентября 2024, 07:35
 
РоссияСевастопольДонРоскачествоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала