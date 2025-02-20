https://ria.ru/20250220/vino-2000455611.html

Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина

Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина - РИА Новости, 20.02.2025

Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина

Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров исследования крепленых и сладких вин российского производства: лучшим коллекционным крепленым вином стал... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:28:00+03:00

2025-02-20T07:28:00+03:00

2025-02-20T15:16:00+03:00

россия

севастополь

дон

роскачество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров исследования крепленых и сладких вин российского производства: лучшим коллекционным крепленым вином стал "Портвейн Крымский" от "Солнечной Долины", первые три строчки в категории марочных вин заняла "Массандра", а лучшим сладким вином назвали Aroma от винодельни "Криница", рассказали РИА Новости в Роскачестве. Эксперты исследовали более 30 наименований крепленых, а также некоторые наименования сладких вин. В исследовании представлены напитки всех основных винодельческих регионов страны: Крымского полуострова, включая Севастополь, Кубань, долины Дона и Дагестана."Лучшим вином в категории "Коллекционные вина" стало вино "Солнечная Долина Портвейн Крымский". <…> Оно получило одну из самых высоких оценок в исследовании на уровне, близком к 90-балльной планке. <…> Лучшее сладкое вино "позднего сбора" в исследовании — "Винодельня Криница" Aroma было высоко оценено дегустационной комиссией — на уровне 89 баллов", — рассказали в Роскачестве. В институте уточнили, что все вина исследования соответствуют повышенному стандарту органолептики, принятому Роскачеством, и их оценка составила не ниже 78 баллов.Также в организации назвали лучшие марочные и ординарные крепленые вина. Так, лучшими марочными винами (с выдержкой в дубовой бочке не менее двух лет) стали "Токай Массандра", "Массандра Пино Гри", "Массандра. Каберне Екатерины Десертное". Лидерами в числе ординарных вин (они поступают в продажу в первый год после розлива по бутылкам без выдержки в дубе) стали: "Коктебель. Мускат Янтарный", "Кагор Тамани", "Порто Солнечной Долины".Там также отметили, что вина из категории марочных и коллекционных на сегодняшний день производятся в наибольших количествах в Крыму, где были произведены и лидеры исследования этого года в своих категориях выдержки."Производство таких вин (сладких. — Прим. ред.) было распространено в России в XIX веке, и сейчас эта традиция возрождается благодаря новому уровню развития технологий и мастерства виноделов. Если крепленые вина — это одна из самых устоявшихся и хорошо известных дисциплин классической винной школы России, то сладкие позднего сбора — это хорошо забытое старое", — заключила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева."Винный гид России" — это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

https://ria.ru/20241205/lidery-1987438221.html

https://ria.ru/20241213/vino-1989108851.html

https://ria.ru/20240911/distillyat-1971979186.html

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дон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, севастополь, дон, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика