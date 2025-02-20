Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина
Винный гид России назвал лучшие отечественные крепленые и сладкие вина
Производство вина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров исследования крепленых и сладких вин российского производства: лучшим коллекционным крепленым вином стал "Портвейн Крымский" от "Солнечной Долины", первые три строчки в категории марочных вин заняла "Массандра", а лучшим сладким вином назвали Aroma от винодельни "Криница", рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Эксперты исследовали более 30 наименований крепленых, а также некоторые наименования сладких вин. В исследовании представлены напитки всех основных винодельческих регионов страны: Крымского полуострова, включая Севастополь, Кубань, долины Дона и Дагестана.
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"Лучшим вином в категории "Коллекционные вина" стало вино "Солнечная Долина Портвейн Крымский". <…> Оно получило одну из самых высоких оценок в исследовании на уровне, близком к 90-балльной планке. <…> Лучшее сладкое вино "позднего сбора" в исследовании — "Винодельня Криница" Aroma было высоко оценено дегустационной комиссией — на уровне 89 баллов", — рассказали в Роскачестве.
В институте уточнили, что все вина исследования соответствуют повышенному стандарту органолептики, принятому Роскачеством, и их оценка составила не ниже 78 баллов.
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Также в организации назвали лучшие марочные и ординарные крепленые вина. Так, лучшими марочными винами (с выдержкой в дубовой бочке не менее двух лет) стали "Токай Массандра", "Массандра Пино Гри", "Массандра. Каберне Екатерины Десертное". Лидерами в числе ординарных вин (они поступают в продажу в первый год после розлива по бутылкам без выдержки в дубе) стали: "Коктебель. Мускат Янтарный", "Кагор Тамани", "Порто Солнечной Долины".
Там также отметили, что вина из категории марочных и коллекционных на сегодняшний день производятся в наибольших количествах в Крыму, где были произведены и лидеры исследования этого года в своих категориях выдержки.
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"Производство таких вин (сладких. — Прим. ред.) было распространено в России в XIX веке, и сейчас эта традиция возрождается благодаря новому уровню развития технологий и мастерства виноделов. Если крепленые вина — это одна из самых устоявшихся и хорошо известных дисциплин классической винной школы России, то сладкие позднего сбора — это хорошо забытое старое", — заключила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.
"Винный гид России" — это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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