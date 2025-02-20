https://ria.ru/20250220/vengrija-2000664226.html

Глава МИД Венгрии надеется на возобновление отношений России и США

Глава МИД Венгрии надеется на возобновление отношений России и США - РИА Новости, 20.02.2025

Глава МИД Венгрии надеется на возобновление отношений России и США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с советником президента США по национальной безопасности Майком... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T22:54:00+03:00

2025-02-20T22:54:00+03:00

2025-02-20T23:13:00+03:00

в мире

венгрия

сша

россия

петер сийярто

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/93/1529919355_0:71:2789:1640_1920x0_80_0_0_48614a542778993cc9848e3882340c6d.jpg

БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолцем заявил, что есть хорошие надежды на возобновление отношений России и Соединенных Штатов, что позитивно скажется на безопасности Центральной Европы. "Вкратце могу сказать, что о будущем может быть позитивное представление. У нас могут быть хорошие надежды на то, что американо-российские отношения могут быть возобновлены, и это, очевидно, окажет хорошее влияние на безопасность Центральной Европы", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.По его словам, стороны согласились, что "на данном этапе необходимы переговоры России и США", а между восстановлением отношений между двумя странами и заключением мирного соглашения по Украине "очень тесная взаимосвязь"."Мы также согласились с тем, что необходимо решение, которое окончательно завершит этот конфликт. Решение, которое может создать мир, безопасность и спокойствие в регионе в долгосрочной перспективе. Такое решение может быть достигнуто только в том случае, если все будут готовы учитывать реальность", - отметил Сийярто.Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250220/vengrija-2000664815.html

https://ria.ru/20250220/vengrija-2000662323.html

венгрия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, сша, россия, петер сийярто, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде