https://ria.ru/20250220/vengrija-2000664226.html
Глава МИД Венгрии надеется на возобновление отношений России и США
Глава МИД Венгрии надеется на возобновление отношений России и США - РИА Новости, 20.02.2025
Глава МИД Венгрии надеется на возобновление отношений России и США
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с советником президента США по национальной безопасности Майком... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:54:00+03:00
2025-02-20T22:54:00+03:00
2025-02-20T23:13:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолцем заявил, что есть хорошие надежды на возобновление отношений России и Соединенных Штатов, что позитивно скажется на безопасности Центральной Европы. "Вкратце могу сказать, что о будущем может быть позитивное представление. У нас могут быть хорошие надежды на то, что американо-российские отношения могут быть возобновлены, и это, очевидно, окажет хорошее влияние на безопасность Центральной Европы", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.По его словам, стороны согласились, что "на данном этапе необходимы переговоры России и США", а между восстановлением отношений между двумя странами и заключением мирного соглашения по Украине "очень тесная взаимосвязь"."Мы также согласились с тем, что необходимо решение, которое окончательно завершит этот конфликт. Решение, которое может создать мир, безопасность и спокойствие в регионе в долгосрочной перспективе. Такое решение может быть достигнуто только в том случае, если все будут готовы учитывать реальность", - отметил Сийярто.Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250220/vengrija-2000664815.html
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Глава МИД Венгрии надеется на возобновление отношений России и США
Сийярто заявил, что есть хорошие надежды на возобновление отношений России и США