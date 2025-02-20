https://ria.ru/20250220/ukraina-2000623469.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.02.2025

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также не подконтрольной Киеву части Херсонской области,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:15:00+03:00

2025-02-20T18:15:00+03:00

2025-02-20T18:15:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также не подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Днепропетровской области звучит около получаса. В остальных упомянутых регионах сигнал тревоги объявили в период с 17.56 по 18.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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