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Эксперт рассказал о попытках ЕС убедить США продолжать поддержку Киева - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000613231.html
Эксперт рассказал о попытках ЕС убедить США продолжать поддержку Киева
Эксперт рассказал о попытках ЕС убедить США продолжать поддержку Киева - РИА Новости, 20.02.2025
Эксперт рассказал о попытках ЕС убедить США продолжать поддержку Киева
Если США откажутся от поддержки киевского режима, то Евросоюз не сможет помогать Украине в одиночку, поэтому сейчас его представители пытаются убедить Вашингтон РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:34:00+03:00
2025-02-20T17:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
киев
нато
российская академия наук
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Если США откажутся от поддержки киевского режима, то Евросоюз не сможет помогать Украине в одиночку, поэтому сейчас его представители пытаются убедить Вашингтон продолжать поддерживать Киев, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. "Они хотели бы продолжать поддерживать Киев, но без американцев это крайне сложно, проблематично. Потому что, во-первых, нет материальной стороны, техники, вооружения. Кроме того, получается, что если они на это идут, то они вступают в прямой конфликт с Россией", - заявил Федоров РИА Новости в кулуарах круглого стола "Европа в турбулентном мире", прошедшего в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По словам эксперта, именно поэтому европейские руководители спешно проводят саммиты, где обсуждают, как им действовать на Украине дальше. Федоров отметил, что они пытаются убедить США в какой-то форме продолжать поддержку Киева. "Америка уже явно сказала, в том числе и на последнем совещании с НАТО, где был уже министр обороны США, что Украина - это не приоритет для нас (для США - ред.). Сами разбирайтесь, сами-сами. То же самое и (президент США Дональд - ред.) Трамп говорит. Для новой администрации США Украина - это токсичный актив Украины. Они туда вложили 200-300 миллиардов - звучат разные цифры - и уже не знают, что с этим делать дальше", - отметил эксперт. Тем не менее, совсем уйти из Европы США не могут - это значило бы отказаться от политики, которую они ведут с 1945 года, отметил эксперт. "(Премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер и (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон как раз для этого и едут в США на следующей неделе и об этом и будут говорить - попытаются уломать Трампа, чтобы он не уступал русским, а создавал более выгодные позиции для Украины", - прогнозирует политолог. Ранее Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США "очень скоро, возможно, в понедельник". На этой неделе в Париже по инициативе Макрона прошли экстренные саммиты по Украине. Во встрече лидеров в среду приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. До и после нее Макрон провел телефонные переговоры с Трампом. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html
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сша, украина, киев, нато, российская академия наук, в мире, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Киев, НАТО, Российская академия наук, В мире, Евросоюз
Эксперт рассказал о попытках ЕС убедить США продолжать поддержку Киева

Сотрудник Института Европы Федоров: ЕС не сможет поддерживать Киев в одиночку

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Если США откажутся от поддержки киевского режима, то Евросоюз не сможет помогать Украине в одиночку, поэтому сейчас его представители пытаются убедить Вашингтон продолжать поддерживать Киев, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
"Они хотели бы продолжать поддерживать Киев, но без американцев это крайне сложно, проблематично. Потому что, во-первых, нет материальной стороны, техники, вооружения. Кроме того, получается, что если они на это идут, то они вступают в прямой конфликт с Россией", - заявил Федоров РИА Новости в кулуарах круглого стола "Европа в турбулентном мире", прошедшего в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Вчера, 13:44
По словам эксперта, именно поэтому европейские руководители спешно проводят саммиты, где обсуждают, как им действовать на Украине дальше. Федоров отметил, что они пытаются убедить США в какой-то форме продолжать поддержку Киева.
"Америка уже явно сказала, в том числе и на последнем совещании с НАТО, где был уже министр обороны США, что Украина - это не приоритет для нас (для США - ред.). Сами разбирайтесь, сами-сами. То же самое и (президент США Дональд - ред.) Трамп говорит. Для новой администрации США Украина - это токсичный актив Украины. Они туда вложили 200-300 миллиардов - звучат разные цифры - и уже не знают, что с этим делать дальше", - отметил эксперт.
Тем не менее, совсем уйти из Европы США не могут - это значило бы отказаться от политики, которую они ведут с 1945 года, отметил эксперт.
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"(Премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер и (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон как раз для этого и едут в США на следующей неделе и об этом и будут говорить - попытаются уломать Трампа, чтобы он не уступал русским, а создавал более выгодные позиции для Украины", - прогнозирует политолог.
Ранее Трамп заявил, что Стармер и Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США "очень скоро, возможно, в понедельник".
На этой неделе в Париже по инициативе Макрона прошли экстренные саммиты по Украине. Во встрече лидеров в среду приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции.
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Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. До и после нее Макрон провел телефонные переговоры с Трампом.
Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаКиевНАТОРоссийская академия наукВ миреЕвросоюз
 
 
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