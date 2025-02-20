https://ria.ru/20250220/ukraina-2000577369.html

Украина никогда не станет членом НАТО и ЕС, считает эксперт

Украина никогда не станет членом НАТО и ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 20.02.2025

Украина никогда не станет членом НАТО и ЕС, считает эксперт

Украина ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем не станет ни членом НАТО, ни Евросоюза, а также европейские войска никогда не будут размещены на линии... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:50:00+03:00

2025-02-20T15:50:00+03:00

2025-02-20T16:05:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Украина ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем не станет ни членом НАТО, ни Евросоюза, а также европейские войска никогда не будут размещены на линии соприкосновения для контроля за выполнением мирного соглашения, уверен французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард, с которым пообщалось РИА Новости. "Нет, Украина не станет членом ЕС или НАТО в ближайшем будущем. Процедура присоединения требует единогласного голосования стран-членов этих двух организаций, что будет возможно лишь очень нескоро, если вообще будет возможно. Более того, европейские войска не будут размещены на месте для наблюдения за выполнением мирного соглашения, поскольку Россия, по праву, это не примет", - сказал собеседник агентства. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс сейчас недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Киева. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250115/duda-1993899387.html

https://ria.ru/20250220/kreml-2000526067.html

https://ria.ru/20250212/glava-1998836535.html

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