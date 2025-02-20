https://ria.ru/20250220/ukraina-2000508179.html

Заявления Трампа о Зеленском оставили Киев без альтернатив, пишет Bloomberg

Заявления Трампа о Зеленском оставили Киев без альтернатив, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.02.2025

Заявления Трампа о Зеленском оставили Киев без альтернатив, пишет Bloomberg

Нападки президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского оставили Украину без "хороших альтернатив" в контексте конфликта с РФ, все остававшиеся надежды... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:57:00+03:00

2025-02-20T11:57:00+03:00

2025-02-20T11:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Нападки президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского оставили Украину без "хороших альтернатив" в контексте конфликта с РФ, все остававшиеся надежды угасли, говорится в материале агентства Bloomberg. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Нападки Трампа на Зеленского оставляют Украину без хороших альтернатив... Любые остававшиеся надежды, кажется, угасли в среду, когда Трамп... назвал Зеленского "диктатором", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Блумберг, Зеленский может попытаться продолжать военные действия без поддержки страны, которая была основным союзником и поставщиком военной помощи для Украины, полагаясь только на то, что сможет предложить Европа. Другим вариантом будет принятие любой сделки, которую могут заключить РФ с США. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000237896.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000361726.html

https://ria.ru/20250219/ssha-2000128925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп