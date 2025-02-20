Жителя Ленинградской области задержали за убийство жены в 2014 году
Жителя Ленинградской области задержали за убийство пропавшей 11 лет назад жены
© Фото : Петербургская полиция/TelegramЖитель Ленинградской области, задержанный по делу об убийстве его бывшей жены
Житель Ленинградской области, задержанный по делу об убийстве его бывшей жены
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Житель Ленинградской области задержан по делу об убийстве его бывшей жены, об исчезновении которой он заявил в полицию в мае 2014 года, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, более 10 лет назад, в мае 2014 года, житель Тосненского района рассказал полицейским, что его бывшая жена, которая на тот момент находилась на восьмом месяце беременности, вышла из школы в деревне Федоровское после родительского собрания и пропала. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве, но тогда преступление осталось нераскрытым.
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В феврале 2025 года сотрудники управления угрозыска регионального главка МВД установили, что к убийству женщины причастен ее бывший муж, живущий сейчас в деревне Поги в Ленобласти. Фигуранта задержали в качестве подозреваемого, он помещен в изолятор до избрания меры пресечения.
"Задержанный признался, что в тот день встретил бывшую супругу по дороге из школы, доехал с ней на маршрутном такси до остановки "деревня Глинки" в Федоровском городском поселении, где в лесополосе... в результате внезапно возникшего конфликта на почве длящихся личных неприязненных отношений ударил ее ножом в грудь. Скрывая следы преступления, он сбросил тело в придорожную канаву, а на следующий день перенес труп в лес и там закопал", – рассказали в полиции.
Правоохранители ищут останки женщины в том месте, которое указал фигурант.