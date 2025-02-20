https://ria.ru/20250220/ubiystvo-2000542716.html

Жителя Ленинградской области задержали за убийство жены в 2014 году

Жителя Ленинградской области задержали за убийство жены в 2014 году - РИА Новости, 20.02.2025

Жителя Ленинградской области задержали за убийство жены в 2014 году

Житель Ленинградской области задержан по делу об убийстве его бывшей жены, об исчезновении которой он заявил в полицию в мае 2014 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:02:00+03:00

2025-02-20T14:02:00+03:00

2025-02-20T14:32:00+03:00

происшествия

ленинградская область

тосненский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Житель Ленинградской области задержан по делу об убийстве его бывшей жены, об исчезновении которой он заявил в полицию в мае 2014 года, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, более 10 лет назад, в мае 2014 года, житель Тосненского района рассказал полицейским, что его бывшая жена, которая на тот момент находилась на восьмом месяце беременности, вышла из школы в деревне Федоровское после родительского собрания и пропала. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве, но тогда преступление осталось нераскрытым. В феврале 2025 года сотрудники управления угрозыска регионального главка МВД установили, что к убийству женщины причастен ее бывший муж, живущий сейчас в деревне Поги в Ленобласти. Фигуранта задержали в качестве подозреваемого, он помещен в изолятор до избрания меры пресечения. "Задержанный признался, что в тот день встретил бывшую супругу по дороге из школы, доехал с ней на маршрутном такси до остановки "деревня Глинки" в Федоровском городском поселении, где в лесополосе... в результате внезапно возникшего конфликта на почве длящихся личных неприязненных отношений ударил ее ножом в грудь. Скрывая следы преступления, он сбросил тело в придорожную канаву, а на следующий день перенес труп в лес и там закопал", – рассказали в полиции. Правоохранители ищут останки женщины в том месте, которое указал фигурант.

https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html

https://ria.ru/20250122/ubiystvo-1994961048.html

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тосненский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, тосненский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)