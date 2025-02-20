https://ria.ru/20250220/tramp-2000464283.html

Трамп хочет добиться соглашения по ядерной безопасности с Китаем, пишут СМИ

Трамп хочет добиться соглашения по ядерной безопасности с Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп хочет добиться соглашения по ядерной безопасности с Китаем, пишут СМИ

Президент США Дональда Трамп в рамках возможной сделки США с Китаем хочет добиться соглашения по безопасности в сфере ядерного оружия, сообщает газета New York... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:00:00+03:00

2025-02-20T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональда Трамп в рамках возможной сделки США с Китаем хочет добиться соглашения по безопасности в сфере ядерного оружия, сообщает газета New York Times со ссылкой на советников Трампа. "Он хотел бы, чтобы соглашение также охватывало такие вопросы, как безопасность в сфере ядерного оружия", - пишет издание. Отмечается, что в рамках сделки, которую Трамп хотел бы заключить лично с председателем КНР Си Цзиньпином, президент США также желает получить от КНР обязательства по значительным инвестициям страны в США, а также по закупке Китаем большего объема американских товаров. Газета подчеркивает, что пока неясно, что Китай мог бы потребовать взамен. По данным издания, обе стороны уже поднимали вопрос возможного визита Си Цзиньпина в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде или поездки Трампа в Пекин, однако официальный визит пока не назначен. Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп допустил возможность заключения между США и Китаем нового торгового соглашения.

https://ria.ru/20241009/tramp-1977278059.html

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в мире, китай, сша, флорида, дональд трамп, си цзиньпин