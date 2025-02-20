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Трамп заявил, что Си Цзиньпин может посетить США
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может посетить США - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может посетить США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может нанести визит в США. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:26:00+03:00
2025-02-20T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может нанести визит в США. Ранее Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после своей инаугурации. "В конечном итоге (в США - ред.) приедет президент Си, приедут все", - заявил он пулу журналистов Белого дома, его слова приводит телеканал NBC. При этом, как уточняет телеканал, глава Белого дома не указал возможные сроки визита. В последний раз Си Цзиньпин приезжал в США в ноябре 2023 года и встречался с бывшим тогда президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
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в мире, цены на нефть, сша, китай, сан-франциско, си цзиньпин, дональд трамп, джо байден, nbc
В мире, Цены на нефть, США, Китай, Сан-Франциско, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Джо Байден, NBC
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может посетить США
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может нанести визит в США