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Трамп заявил, что Си Цзиньпин может посетить США - РИА Новости, 20.02.2025
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08:26 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/tramp-2000460108.html
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может посетить США
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может посетить США - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может посетить США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может нанести визит в США. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может нанести визит в США. Ранее Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после своей инаугурации. "В конечном итоге (в США - ред.) приедет президент Си, приедут все", - заявил он пулу журналистов Белого дома, его слова приводит телеканал NBC. При этом, как уточняет телеканал, глава Белого дома не указал возможные сроки визита. В последний раз Си Цзиньпин приезжал в США в ноябре 2023 года и встречался с бывшим тогда президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
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в мире, цены на нефть, сша, китай, сан-франциско, си цзиньпин, дональд трамп, джо байден, nbc
В мире, Цены на нефть, США, Китай, Сан-Франциско, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Джо Байден, NBC
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может посетить США

Трамп заявил, что Си Цзиньпин может нанести визит в США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может нанести визит в США.
Ранее Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после своей инаугурации.
"В конечном итоге (в США - ред.) приедет президент Си, приедут все", - заявил он пулу журналистов Белого дома, его слова приводит телеканал NBC.
При этом, как уточняет телеканал, глава Белого дома не указал возможные сроки визита.
В последний раз Си Цзиньпин приезжал в США в ноябре 2023 года и встречался с бывшим тогда президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
Дональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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В миреЦены на нефтьСШАКитайСан-ФранцискоСи ЦзиньпинДональд ТрампДжо БайденNBC
 
 
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