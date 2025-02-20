https://ria.ru/20250220/tramp-2000438781.html

Трамп о сотрудничестве с Путиным по ядерному разоружению

Трамп о сотрудничестве с Путиным по ядерному разоружению - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп о сотрудничестве с Путиным по ядерному разоружению

Президент США Дональд Трамп заявил о прошлом успешном сотрудничестве с коллегой из РФ Владимиром Путиным по теме денуклеаризации, добавив, что это позволяет... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T02:54:00+03:00

2025-02-20T02:54:00+03:00

2025-02-20T07:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о прошлом успешном сотрудничестве с коллегой из РФ Владимиром Путиным по теме денуклеаризации, добавив, что это позволяет верить и в дальнейший успех."У нас было очень успешное взаимодействие с президентом Путиным по теме денуклеаризации, мы об этом говорили очень серьезно. А потом начался коронавирус. Мы говорили об этом и с Китаем. Я успешно говорил об этом с лидером Си Цзиньпином. Думаю, мы движемся к меньшему числу ядерных держав: четыре, три, возможно, четыре", - сказал глава Белого дома во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом.Трамп заявил, что нельзя допускать ядерного конфликта, это будет страшнее Хиросимы и Нагасаки "в 500 раз".Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250214/knr-1999315065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, сша, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин