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Трамп о сотрудничестве с Путиным по ядерному разоружению - РИА Новости, 20.02.2025
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02:54 20.02.2025 (обновлено: 07:51 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tramp-2000438781.html
Трамп о сотрудничестве с Путиным по ядерному разоружению
Трамп о сотрудничестве с Путиным по ядерному разоружению - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп о сотрудничестве с Путиным по ядерному разоружению
Президент США Дональд Трамп заявил о прошлом успешном сотрудничестве с коллегой из РФ Владимиром Путиным по теме денуклеаризации, добавив, что это позволяет... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:54:00+03:00
2025-02-20T07:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о прошлом успешном сотрудничестве с коллегой из РФ Владимиром Путиным по теме денуклеаризации, добавив, что это позволяет верить и в дальнейший успех."У нас было очень успешное взаимодействие с президентом Путиным по теме денуклеаризации, мы об этом говорили очень серьезно. А потом начался коронавирус. Мы говорили об этом и с Китаем. Я успешно говорил об этом с лидером Си Цзиньпином. Думаю, мы движемся к меньшему числу ядерных держав: четыре, три, возможно, четыре", - сказал глава Белого дома во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом.Трамп заявил, что нельзя допускать ядерного конфликта, это будет страшнее Хиросимы и Нагасаки "в 500 раз".Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250214/knr-1999315065.html
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в мире, россия, китай, сша, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп о сотрудничестве с Путиным по ядерному разоружению

Трамп: сотрудничество с Путиным по ядерному разоружению было успешным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о прошлом успешном сотрудничестве с коллегой из РФ Владимиром Путиным по теме денуклеаризации, добавив, что это позволяет верить и в дальнейший успех.
"У нас было очень успешное взаимодействие с президентом Путиным по теме денуклеаризации, мы об этом говорили очень серьезно. А потом начался коронавирус. Мы говорили об этом и с Китаем. Я успешно говорил об этом с лидером Си Цзиньпином. Думаю, мы движемся к меньшему числу ядерных держав: четыре, три, возможно, четыре", - сказал глава Белого дома во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом.
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Трамп заявил, что нельзя допускать ядерного конфликта, это будет страшнее Хиросимы и Нагасаки "в 500 раз".
Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе в виртуальном формате. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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