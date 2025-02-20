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Трамп верит в урегулирование украинского конфликта за год - РИА Новости, 20.02.2025
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02:39 20.02.2025 (обновлено: 07:50 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tramp-2000437824.html
Трамп верит в урегулирование украинского конфликта за год
Трамп верит в урегулирование украинского конфликта за год - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп верит в урегулирование украинского конфликта за год
Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом заявил, что верит в урегулирование... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:39:00+03:00
2025-02-20T07:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом заявил, что верит в урегулирование украинского конфликта за год, в случае продолжения политики прошлой администрации США могла бы случиться Третья мировая война."Мы это закончим. Никому не будет (толку - ред.) от Третьей мировой войны, и мы не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, (то - ред.) была бы Третья мировая война. Теперь этого не случится", - сказал Трамп.Трамп добавил, что хочет мира.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций
Трамп верит в урегулирование украинского конфликта за год

Трамп: украинское урегулирование нужно, чтобы не допустить Третью мировую

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом заявил, что верит в урегулирование украинского конфликта за год, в случае продолжения политики прошлой администрации США могла бы случиться Третья мировая война.
"Мы это закончим. Никому не будет (толку - ред.) от Третьей мировой войны, и мы не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, (то - ред.) была бы Третья мировая война. Теперь этого не случится", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Украина разрушена, заявил Трамп
Вчера, 18:57
Трамп добавил, что хочет мира.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев
Вчера, 23:03
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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