https://ria.ru/20250220/tramp-2000437824.html

Трамп верит в урегулирование украинского конфликта за год

Трамп верит в урегулирование украинского конфликта за год - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп верит в урегулирование украинского конфликта за год

Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом заявил, что верит в урегулирование... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T02:39:00+03:00

2025-02-20T02:39:00+03:00

2025-02-20T07:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом заявил, что верит в урегулирование украинского конфликта за год, в случае продолжения политики прошлой администрации США могла бы случиться Третья мировая война."Мы это закончим. Никому не будет (толку - ред.) от Третьей мировой войны, и мы не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, (то - ред.) была бы Третья мировая война. Теперь этого не случится", - сказал Трамп.Трамп добавил, что хочет мира.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html

https://ria.ru/20250219/makron-2000417989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций