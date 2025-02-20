https://ria.ru/20250220/toplivo-2000662923.html

Новак поручил согласовать условия поставок топлива аграриям

Новак поручил согласовать условия поставок топлива аграриям - РИА Новости, 20.02.2025

Новак поручил согласовать условия поставок топлива аграриям

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Минсельхозу к началу весны согласовать условия и объемы поставок топлива для аграрных компаний с учетом их... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T22:44:00+03:00

2025-02-20T22:44:00+03:00

2025-02-20T22:44:00+03:00

экономика

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Минсельхозу к началу весны согласовать условия и объемы поставок топлива для аграрных компаний с учетом их реальных потребностей, сообщил кабмин РФ. Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "Вице-премьер поручил Минэнерго и Минсельхозу до 1 марта согласовать условия и объемы поставок топлива компаниям аграрного сектора с учетом их реальных потребностей", - сказано в сообщении кабмина. Также по результатам заседания штаба Федеральной антимонопольной службе поручено вести мониторинг цен на топливо для сельхозпроизводителей в регионах, добавили в правительстве.

https://ria.ru/20250220/rets-2000622000.html

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Станислав Ванд

экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)