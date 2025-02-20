https://ria.ru/20250220/toplivo-2000662923.html
Новак поручил согласовать условия поставок топлива аграриям
Новак поручил согласовать условия поставок топлива аграриям - РИА Новости, 20.02.2025
Новак поручил согласовать условия поставок топлива аграриям
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Минсельхозу к началу весны согласовать условия и объемы поставок топлива для аграрных компаний с учетом их... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:44:00+03:00
2025-02-20T22:44:00+03:00
2025-02-20T22:44:00+03:00
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Минсельхозу к началу весны согласовать условия и объемы поставок топлива для аграрных компаний с учетом их реальных потребностей, сообщил кабмин РФ. Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "Вице-премьер поручил Минэнерго и Минсельхозу до 1 марта согласовать условия и объемы поставок топлива компаниям аграрного сектора с учетом их реальных потребностей", - сказано в сообщении кабмина. Также по результатам заседания штаба Федеральной антимонопольной службе поручено вести мониторинг цен на топливо для сельхозпроизводителей в регионах, добавили в правительстве.
https://ria.ru/20250220/rets-2000622000.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Новак поручил согласовать условия поставок топлива аграриям
Новак поручил к весне согласовать условия и объемы поставок топлива аграриям