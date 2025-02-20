https://ria.ru/20250220/terrorizm-2000454527.html

В МИД рассказали о помощи России Альянсу государств Сахеля

В МИД рассказали о помощи России Альянсу государств Сахеля - РИА Новости, 20.02.2025

В МИД рассказали о помощи России Альянсу государств Сахеля

Россия оказывает поддержку "Альянсу государств Сахеля" направлением военных специалистов и оборудования, заявила в интервью РИА Новости глава департамента... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:11:00+03:00

2025-02-20T07:11:00+03:00

2025-02-20T07:20:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия оказывает поддержку "Альянсу государств Сахеля" направлением военных специалистов и оборудования, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко."Со своей стороны Россия оказывает содействие как в укреплении контртеррористических возможностей и повышении боеспособности национальных вооруженных сил путем направления военных специалистов и оборудования, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, так и в социально-экономическом развитии стран региона", - сказала Довгаленко, комментируя создание странами Сахельского региона конфедерации "Альянс государств Сахеля".Она подчеркнула, что само создание такого сообщества - это важный шаг в консолидации усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера по обеспечению национальной безопасности, решению социально-экономических задач."Исходя из фундаментального принципа "африканским проблемам – африканское решение", полагаем, что данная инициатива в полной мере отвечает интересам народов этих государств, окажет позитивное влияние на становление новой архитектуры региональной безопасности", - отметила Довгаленко.Также дипломат заметила, что "Сахельская тройка" уже добилась определенных успехов и постепенно возвращает себе контроль над национальной территорией, также практически завершено формирование объединенных вооруженных сил АГС численностью около 5 тысяч человек.В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию "Альянса государств Сахеля", которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.

https://ria.ru/20250220/pomosch-2000448796.html

https://ria.ru/20250219/matvienko-2000422231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, в мире, нигер, буркина-фасо, эковас