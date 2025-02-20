В МИД рассказали о помощи России Альянсу государств Сахеля
Довгаленко: Россия направляет военных в Африку для борьбы с терроризмом
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия оказывает поддержку "Альянсу государств Сахеля" направлением военных специалистов и оборудования, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко.
"Со своей стороны Россия оказывает содействие как в укреплении контртеррористических возможностей и повышении боеспособности национальных вооруженных сил путем направления военных специалистов и оборудования, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, так и в социально-экономическом развитии стран региона", - сказала Довгаленко, комментируя создание странами Сахельского региона конфедерации "Альянс государств Сахеля".
Она подчеркнула, что само создание такого сообщества - это важный шаг в консолидации усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера по обеспечению национальной безопасности, решению социально-экономических задач.
"Исходя из фундаментального принципа "африканским проблемам – африканское решение", полагаем, что данная инициатива в полной мере отвечает интересам народов этих государств, окажет позитивное влияние на становление новой архитектуры региональной безопасности", - отметила Довгаленко.
Также дипломат заметила, что "Сахельская тройка" уже добилась определенных успехов и постепенно возвращает себе контроль над национальной территорией, также практически завершено формирование объединенных вооруженных сил АГС численностью около 5 тысяч человек.
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию "Альянса государств Сахеля", которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.