https://ria.ru/20250220/tela-2000580280.html
В Ленинградской области в квартире нашли два мумифицированных тела
В Ленинградской области в квартире нашли два мумифицированных тела - РИА Новости, 20.02.2025
В Ленинградской области в квартире нашли два мумифицированных тела
СК проводит проверку по факту обнаружения двух мумифицированных трупов мужчины и женщины в квартире в Всеволожске Ленобласти, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:53:00+03:00
2025-02-20T15:53:00+03:00
2025-02-20T15:53:00+03:00
происшествия
всеволожск
россия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. СК проводит проверку по факту обнаружения двух мумифицированных трупов мужчины и женщины в квартире в Всеволожске Ленобласти, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения мумифицированных тел 54-летнего мужчины и 72-летней женщины в квартире по улице Московской в городе Всеволожске Ленинградской области", - говорится в сообщении. По данным судебно-медицинского эксперта, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предполагаемая давность наступления смерти - не менее шести месяцев.
https://ria.ru/20240807/moskva-1964638239.html
всеволожск
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, всеволожск, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Всеволожск, Россия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области в квартире нашли два мумифицированных тела
Во Всеволожске в квартире обнаружили мумифицированные тела мужчины и женщины