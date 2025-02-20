https://ria.ru/20250220/tela-2000580280.html

В Ленинградской области в квартире нашли два мумифицированных тела

В Ленинградской области в квартире нашли два мумифицированных тела - РИА Новости, 20.02.2025

В Ленинградской области в квартире нашли два мумифицированных тела

СК проводит проверку по факту обнаружения двух мумифицированных трупов мужчины и женщины в квартире в Всеволожске Ленобласти, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:53:00+03:00

2025-02-20T15:53:00+03:00

2025-02-20T15:53:00+03:00

происшествия

всеволожск

россия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. СК проводит проверку по факту обнаружения двух мумифицированных трупов мужчины и женщины в квартире в Всеволожске Ленобласти, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения мумифицированных тел 54-летнего мужчины и 72-летней женщины в квартире по улице Московской в городе Всеволожске Ленинградской области", - говорится в сообщении. По данным судебно-медицинского эксперта, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предполагаемая давность наступления смерти - не менее шести месяцев.

https://ria.ru/20240807/moskva-1964638239.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, всеволожск, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)