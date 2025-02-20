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В Ленинградской области в квартире нашли два мумифицированных тела - РИА Новости, 20.02.2025
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15:53 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/tela-2000580280.html
В Ленинградской области в квартире нашли два мумифицированных тела
В Ленинградской области в квартире нашли два мумифицированных тела - РИА Новости, 20.02.2025
В Ленинградской области в квартире нашли два мумифицированных тела
СК проводит проверку по факту обнаружения двух мумифицированных трупов мужчины и женщины в квартире в Всеволожске Ленобласти, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:53:00+03:00
2025-02-20T15:53:00+03:00
происшествия
всеволожск
россия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. СК проводит проверку по факту обнаружения двух мумифицированных трупов мужчины и женщины в квартире в Всеволожске Ленобласти, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения мумифицированных тел 54-летнего мужчины и 72-летней женщины в квартире по улице Московской в городе Всеволожске Ленинградской области", - говорится в сообщении. По данным судебно-медицинского эксперта, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предполагаемая давность наступления смерти - не менее шести месяцев.
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всеволожск
россия
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происшествия, всеволожск, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Всеволожск, Россия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области в квартире нашли два мумифицированных тела

Во Всеволожске в квартире обнаружили мумифицированные тела мужчины и женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. СК проводит проверку по факту обнаружения двух мумифицированных трупов мужчины и женщины в квартире в Всеволожске Ленобласти, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения мумифицированных тел 54-летнего мужчины и 72-летней женщины в квартире по улице Московской в городе Всеволожске Ленинградской области", - говорится в сообщении.
По данным судебно-медицинского эксперта, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предполагаемая давность наступления смерти - не менее шести месяцев.
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ПроисшествияВсеволожскРоссияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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