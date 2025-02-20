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Освобождение Фогеля укрепило доверие к России, заявил советник Трампа - РИА Новости, 20.02.2025
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21:42 20.02.2025 (обновлено: 21:55 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/ssha-2000657705.html
Освобождение Фогеля укрепило доверие к России, заявил советник Трампа
Освобождение Фогеля укрепило доверие к России, заявил советник Трампа - РИА Новости, 20.02.2025
Освобождение Фогеля укрепило доверие к России, заявил советник Трампа
США считают, что недавнее освобождение Россией американского гражданина Марка Фогеля стало фактором, позволившим "значительно укрепить доверие" в переговорах... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:42:00+03:00
2025-02-20T21:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США считают, что недавнее освобождение Россией американского гражданина Марка Фогеля стало фактором, позволившим "значительно укрепить доверие" в переговорах между Вашингтоном и Москвой, заявил в четверг советник американского лидера Майк Уолц."Освобождение было мерой укрепления доверия, работая с нашим замечательным посланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и нашим госсекретарем (США Марко Рубио - ред.) в качестве первого шага к началу этих переговоров и затем движению вперед к миру", - сказал Уолц на брифинге в Белом доме.Он отметил, что также были возращены американские граждане, задержанные ранее в Белоруссии, Венесуэле, а также Талибаном (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и ХАМАС.Уолц предупредил, что США впредь не пойдут на уступки другим странам ради освобождения задержанных сограждан, а будут применять "жесткие последствия".Переданный США российской стороной Фогель, вероятно, стал десятым по счету осужденным за рубежом американским гражданином, вернувшимся на родину с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил ранее госсекретарь США. В обмен США закрыли дело против россиянина Александра Винника.Обмен американца Марка Фогеля создал позитивный фон для начала диалога России и США, заявил ранее член российской делегации на переговорах РФ и США в Эр-Рияде, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях переговоров.Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
https://ria.ru/20250214/vinnik-1999256266.html
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в мире, россия, сша, марк фогель, дональд трамп
В мире, Россия, США, Марк Фогель, Дональд Трамп
Освобождение Фогеля укрепило доверие к России, заявил советник Трампа

Уолтц: освобождение осужденного Фогеля укрепило доверие к России в переговорах

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и освобожденный американец Марк Фогель
Президент США Дональд Трамп и освобожденный американец Марк Фогель - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и освобожденный американец Марк Фогель. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США считают, что недавнее освобождение Россией американского гражданина Марка Фогеля стало фактором, позволившим "значительно укрепить доверие" в переговорах между Вашингтоном и Москвой, заявил в четверг советник американского лидера Майк Уолц.
"Освобождение было мерой укрепления доверия, работая с нашим замечательным посланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и нашим госсекретарем (США Марко Рубио - ред.) в качестве первого шага к началу этих переговоров и затем движению вперед к миру", - сказал Уолц на брифинге в Белом доме.
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Он отметил, что также были возращены американские граждане, задержанные ранее в Белоруссии, Венесуэле, а также Талибаном (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и ХАМАС.
Уолц предупредил, что США впредь не пойдут на уступки другим странам ради освобождения задержанных сограждан, а будут применять "жесткие последствия".
Переданный США российской стороной Фогель, вероятно, стал десятым по счету осужденным за рубежом американским гражданином, вернувшимся на родину с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил ранее госсекретарь США. В обмен США закрыли дело против россиянина Александра Винника.
Обмен американца Марка Фогеля создал позитивный фон для начала диалога России и США, заявил ранее член российской делегации на переговорах РФ и США в Эр-Рияде, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях переговоров.
Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
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