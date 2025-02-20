https://ria.ru/20250220/ssha-2000451477.html

США, прекратив поддержку Киева, получат больше влияния, заявил эксперт

США, прекратив поддержку Киева, получат больше влияния, заявил эксперт - РИА Новости, 20.02.2025

США, прекратив поддержку Киева, получат больше влияния, заявил эксперт

США могут прекратить военную поддержку Украины и тем самым получат больше влияния, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T06:16:00+03:00

2025-02-20T06:16:00+03:00

2025-02-20T06:16:00+03:00

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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. США могут прекратить военную поддержку Украины и тем самым получат больше влияния, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич. "Да, конечно. Вполне возможно, что США полностью выйдут из этого процесса и прекратят военную поддержку... Однако для Европы это было бы катастрофой", - сказал эксперт. По его словам, в таком случае ЕС оказался бы в еще более сложном положении, ослабив свои позиции в системе глобальных сил. "Тогда как США, напротив, усилили бы свое влияние. Но это опасный сценарий. Надеемся, что до этого не дойдет и что США и Россия смогут довести переговоры до успешного завершения, чтобы обе стороны остались удовлетворены. И, конечно, чтобы для людей этот конфликт наконец закончился, и они могли вернуться к нормальной жизни", - заключил собеседник агентства. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250220/ssha-2000430879.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000439075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, сергей лавров, юрий ушаков, дональд трамп, евросоюз