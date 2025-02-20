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США могут надавить на ЕС через НАТО по вопросу переговоров, заявил эксперт - РИА Новости, 20.02.2025
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04:18 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/ssha-2000443848.html
США могут надавить на ЕС через НАТО по вопросу переговоров, заявил эксперт
США могут надавить на ЕС через НАТО по вопросу переговоров, заявил эксперт - РИА Новости, 20.02.2025
США могут надавить на ЕС через НАТО по вопросу переговоров, заявил эксперт
США могут надавить на Евросоюз через НАТО ради результата в переговорах с Россией, считает немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T04:18:00+03:00
2025-02-20T04:18:00+03:00
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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. США могут надавить на Евросоюз через НАТО ради результата в переговорах с Россией, считает немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. "Я думаю, что у США, безусловно, есть возможности оказать давление на европейцев - особенно через НАТО - чтобы эти переговоры, которые важны для (американского лидера Дональда) Трампа, не сошли на нет. В преддверии выборов он уже заявил, что стремится к миру и хочет выступить посредником. Так что он, безусловно, заинтересован в том, чтобы эти переговоры привели к конкретным результатам", - сказал РИА Новости Колунджич. Поэтому, по его словам, эти стороны могут снизить военную эскалацию. "Однако никогда нельзя точно предсказать, какие неконтролируемые акторы - будь то определенные группы на Украине или в ЕС и НАТО - могут предпринять непродуманные или контрпродуктивные действия. Тем не менее, я считаю, что переговоры в целом имеют высокую вероятность привести к положительным результатам", - добавил эксперт. Собеседник агентства выразил мнение, что если США до сих пор были главным финансистом Украины, и военная часть в значительной степени была на их плечах, то теперь, когда американская и российская стороны делают определенный шаг, то можно ожидать прекращения огня непосредственно в зоне боевых действий. "Конечно, нельзя исключать, что некоторые европейские страны или участники НАТО будут продолжать выступать за конфронтацию независимо от США. Это сделает ситуацию очень сложной и проблемной для обеих крупных держав - России и США. Можно представить себе различные сценарии, например, полный выход США из процесса (предоставления военной помощи - ред.) и предоставление европейцам поля для самостоятельного завершения конфликта. На мой взгляд, это был бы неблагоприятный сценарий для Европы", - заключил собеседник агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000247941.html
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сша, россия, украина, сергей лавров, юрий ушаков, кирилл дмитриев, нато, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, в мире
США, Россия, Украина, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, НАТО, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, В мире
США могут надавить на ЕС через НАТО по вопросу переговоров, заявил эксперт

Колунджич: США могут надавить на Евросоюз через НАТО ради переговоров с Россией

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. США могут надавить на Евросоюз через НАТО ради результата в переговорах с Россией, считает немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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"Я думаю, что у США, безусловно, есть возможности оказать давление на европейцев - особенно через НАТО - чтобы эти переговоры, которые важны для (американского лидера Дональда) Трампа, не сошли на нет. В преддверии выборов он уже заявил, что стремится к миру и хочет выступить посредником. Так что он, безусловно, заинтересован в том, чтобы эти переговоры привели к конкретным результатам", - сказал РИА Новости Колунджич.
Поэтому, по его словам, эти стороны могут снизить военную эскалацию. "Однако никогда нельзя точно предсказать, какие неконтролируемые акторы - будь то определенные группы на Украине или в ЕС и НАТО - могут предпринять непродуманные или контрпродуктивные действия. Тем не менее, я считаю, что переговоры в целом имеют высокую вероятность привести к положительным результатам", - добавил эксперт.
Собеседник агентства выразил мнение, что если США до сих пор были главным финансистом Украины, и военная часть в значительной степени была на их плечах, то теперь, когда американская и российская стороны делают определенный шаг, то можно ожидать прекращения огня непосредственно в зоне боевых действий.
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"Конечно, нельзя исключать, что некоторые европейские страны или участники НАТО будут продолжать выступать за конфронтацию независимо от США. Это сделает ситуацию очень сложной и проблемной для обеих крупных держав - России и США. Можно представить себе различные сценарии, например, полный выход США из процесса (предоставления военной помощи - ред.) и предоставление европейцам поля для самостоятельного завершения конфликта. На мой взгляд, это был бы неблагоприятный сценарий для Европы", - заключил собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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СШАРоссияУкраинаСергей ЛавровЮрий УшаковКирилл ДмитриевНАТОРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзВ мире
 
 
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