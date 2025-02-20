https://ria.ru/20250220/ssha-2000443848.html

США могут надавить на ЕС через НАТО по вопросу переговоров, заявил эксперт

США могут надавить на ЕС через НАТО по вопросу переговоров, заявил эксперт - РИА Новости, 20.02.2025

США могут надавить на ЕС через НАТО по вопросу переговоров, заявил эксперт

США могут надавить на Евросоюз через НАТО ради результата в переговорах с Россией, считает немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T04:18:00+03:00

2025-02-20T04:18:00+03:00

2025-02-20T04:18:00+03:00

сша

россия

украина

сергей лавров

юрий ушаков

кирилл дмитриев

нато

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg

БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. США могут надавить на Евросоюз через НАТО ради результата в переговорах с Россией, считает немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. "Я думаю, что у США, безусловно, есть возможности оказать давление на европейцев - особенно через НАТО - чтобы эти переговоры, которые важны для (американского лидера Дональда) Трампа, не сошли на нет. В преддверии выборов он уже заявил, что стремится к миру и хочет выступить посредником. Так что он, безусловно, заинтересован в том, чтобы эти переговоры привели к конкретным результатам", - сказал РИА Новости Колунджич. Поэтому, по его словам, эти стороны могут снизить военную эскалацию. "Однако никогда нельзя точно предсказать, какие неконтролируемые акторы - будь то определенные группы на Украине или в ЕС и НАТО - могут предпринять непродуманные или контрпродуктивные действия. Тем не менее, я считаю, что переговоры в целом имеют высокую вероятность привести к положительным результатам", - добавил эксперт. Собеседник агентства выразил мнение, что если США до сих пор были главным финансистом Украины, и военная часть в значительной степени была на их плечах, то теперь, когда американская и российская стороны делают определенный шаг, то можно ожидать прекращения огня непосредственно в зоне боевых действий. "Конечно, нельзя исключать, что некоторые европейские страны или участники НАТО будут продолжать выступать за конфронтацию независимо от США. Это сделает ситуацию очень сложной и проблемной для обеих крупных держав - России и США. Можно представить себе различные сценарии, например, полный выход США из процесса (предоставления военной помощи - ред.) и предоставление европейцам поля для самостоятельного завершения конфликта. На мой взгляд, это был бы неблагоприятный сценарий для Европы", - заключил собеседник агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000247941.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html

https://ria.ru/20250219/lavrov-2000258611.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, украина, сергей лавров, юрий ушаков, кирилл дмитриев, нато, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, в мире