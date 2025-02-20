Рейтинг@Mail.ru
В США надеются, что конфликт на Украине завершится в первой половине года - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 20.02.2025 (обновлено: 01:09 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/ssha-2000430879.html
В США надеются, что конфликт на Украине завершится в первой половине года
В США надеются, что конфликт на Украине завершится в первой половине года - РИА Новости, 20.02.2025
В США надеются, что конфликт на Украине завершится в первой половине года
Глава комитета по торговле сената США Тед Круз в эфире телеканала Fox News выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп сможет завершить... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T01:08:00+03:00
2025-02-20T01:09:00+03:00
россия
украина
сша
владимир путин
тед круз (сенатор от штата техас)
юрий ушаков
нато
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829886642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_110e9babd90c6a605d4ad11f9be390ef.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Глава комитета по торговле сената США Тед Круз в эфире телеканала Fox News выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп сможет завершить конфликт на Украине в первой половине 2025 года. "Мы увидим, как эта война закончится. Я думаю, что она закончится в первой половине этого года. Президент пытается договориться об этом решении", - сообщил он. Круз добавил, что считает бывшего президента США Джо Байдена виновным в начале украинского конфликта, указав на слабость экс-главы государства как верховного главнокомандующего страны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998278492.html
https://ria.ru/20250126/tramp-1995582702.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829886642_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_0d2e3412f7b13d22a6bcc5d2770922da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир путин, тед круз (сенатор от штата техас), юрий ушаков, нато, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Юрий Ушаков, НАТО, Российский фонд прямых инвестиций
В США надеются, что конфликт на Украине завершится в первой половине года

Сенатор Круз: конфликт на Украине закончится в первой половине 2025 года

© AP Photo / Sue OgrockiСенатор-республиканец Тед Круз
Сенатор-республиканец Тед Круз - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Sue Ogrocki
Сенатор-республиканец Тед Круз. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Глава комитета по торговле сената США Тед Круз в эфире телеканала Fox News выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп сможет завершить конфликт на Украине в первой половине 2025 года.
"Мы увидим, как эта война закончится. Я думаю, что она закончится в первой половине этого года. Президент пытается договориться об этом решении", - сообщил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Полный разворот: Трамп теперь хочет сделать Украину частью Америки
10 февраля, 08:00
Круз добавил, что считает бывшего президента США Джо Байдена виновным в начале украинского конфликта, указав на слабость экс-главы государства как верховного главнокомандующего страны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
СМИ раскрыли, когда Трамп собирается разрешить конфликт на Украине
26 января, 19:15
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинТед Круз (сенатор от штата Техас)Юрий УшаковНАТОРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала