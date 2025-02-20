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Марочко рассказал о братских могилах ВСУ в Волчанске - РИА Новости, 20.02.2025
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Марочко рассказал о братских могилах ВСУ в Волчанске
Марочко рассказал о братских могилах ВСУ в Волчанске - РИА Новости, 20.02.2025
Марочко рассказал о братских могилах ВСУ в Волчанске
Бойцы ВС РФ обнаружили множество "братских могил" ВСУ при продвижении в городе Волчанск Харьковской области, тела украинских военных зачастую обезличены – не... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:10:00+03:00
2025-02-20T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 20 фев – РИА Новости. Бойцы ВС РФ обнаружили множество "братских могил" ВСУ при продвижении в городе Волчанск Харьковской области, тела украинских военных зачастую обезличены – не имеют шевронов, жетонов, документов, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе продвижения наших войск в населенном пункте Волчанск передовые разведывательные группы и группы зачистки часто сталкиваются с так называемыми "братскими могилами" украинских боевиков. Как правило, при складировании их тела обезличивают: срывают шевроны, забирают документы, обливают горючей смесью и поджигают", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. С его слов, в подвалах на улице Чехова в Волчанске обнаружено три места складирования тел, по улице 8 марта – пять. "Большое количество трупов найдено в районе поликлиники и больницы. В районе переправы южнее Центральной Городской Больницы тела разбросаны на открытой местности, эвакуацию с начала февраля вооруженные формирования Украины не осуществляли", - сообщил Марочко агентству. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. Как свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны России, только за 2024 год потери украинских войск составили 593 410 человек.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
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россия, волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко рассказал о братских могилах ВСУ в Волчанске

Марочко: бойцы ВС России обнаружили множество братских могил ВСУ в Волчанске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 фев – РИА Новости. Бойцы ВС РФ обнаружили множество "братских могил" ВСУ при продвижении в городе Волчанск Харьковской области, тела украинских военных зачастую обезличены – не имеют шевронов, жетонов, документов, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе продвижения наших войск в населенном пункте Волчанск передовые разведывательные группы и группы зачистки часто сталкиваются с так называемыми "братскими могилами" украинских боевиков. Как правило, при складировании их тела обезличивают: срывают шевроны, забирают документы, обливают горючей смесью и поджигают", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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С его слов, в подвалах на улице Чехова в Волчанске обнаружено три места складирования тел, по улице 8 марта – пять.
"Большое количество трупов найдено в районе поликлиники и больницы. В районе переправы южнее Центральной Городской Больницы тела разбросаны на открытой местности, эвакуацию с начала февраля вооруженные формирования Украины не осуществляли", - сообщил Марочко агентству.
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ.
Как свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны России, только за 2024 год потери украинских войск составили 593 410 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолчанскХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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