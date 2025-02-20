https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000450928.html

Марочко рассказал о братских могилах ВСУ в Волчанске

Марочко рассказал о братских могилах ВСУ в Волчанске - РИА Новости, 20.02.2025

Марочко рассказал о братских могилах ВСУ в Волчанске

Бойцы ВС РФ обнаружили множество "братских могил" ВСУ при продвижении в городе Волчанск Харьковской области, тела украинских военных зачастую обезличены – не... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T06:10:00+03:00

2025-02-20T06:10:00+03:00

2025-02-20T06:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

волчанск

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 20 фев – РИА Новости. Бойцы ВС РФ обнаружили множество "братских могил" ВСУ при продвижении в городе Волчанск Харьковской области, тела украинских военных зачастую обезличены – не имеют шевронов, жетонов, документов, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе продвижения наших войск в населенном пункте Волчанск передовые разведывательные группы и группы зачистки часто сталкиваются с так называемыми "братскими могилами" украинских боевиков. Как правило, при складировании их тела обезличивают: срывают шевроны, забирают документы, обливают горючей смесью и поджигают", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. С его слов, в подвалах на улице Чехова в Волчанске обнаружено три места складирования тел, по улице 8 марта – пять. "Большое количество трупов найдено в районе поликлиники и больницы. В районе переправы южнее Центральной Городской Больницы тела разбросаны на открытой местности, эвакуацию с начала февраля вооруженные формирования Украины не осуществляли", - сообщил Марочко агентству. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. Как свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны России, только за 2024 год потери украинских войск составили 593 410 человек.

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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волчанск

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность