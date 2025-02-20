https://ria.ru/20250220/shabutdinov-2000606310.html
Суд начнет рассматривать дело блогера Шабутдинова 25 февраля
Суд начнет рассматривать дело блогера Шабутдинова 25 февраля - РИА Новости, 20.02.2025
Суд начнет рассматривать дело блогера Шабутдинова 25 февраля
Пресненский суд Москвы 25 февраля начнет по существу рассматривать уголовное дело о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:16:00+03:00
2025-02-20T17:16:00+03:00
2025-02-20T17:39:00+03:00
москва
происшествия
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 25 февраля начнет по существу рассматривать уголовное дело о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, сообщили РИА Новости в инстанции."Судебное заседание назначено на 25 февраля 2025 года в 16.00", - сказали в суде.Как сообщали в Telegram-канале столичной прокуратуры, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись.Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг, в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере.От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тысяч рублей до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, уточнялось в сообщении.Свою вину Шабутдинов не признал. Его задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.В уголовном деле также фигурируют занимавший должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его супруга Елена. Алексеев объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее в суде стало известно, что они скрылись в ОАЭ.
https://ria.ru/20250206/shabutdinov-1997725816.html
https://ria.ru/20241024/kouchi-1979775226.html
https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, аяз шабутдинов
Москва, Происшествия, Аяз Шабутдинов
Суд начнет рассматривать дело блогера Шабутдинова 25 февраля
Суд начнет рассматривать дело обвиняемого в мошеничестве Шабутдинова 25 февраля
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 25 февраля начнет по существу рассматривать уголовное дело о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 25 февраля 2025 года в 16.00", - сказали в суде.
Как сообщали в Telegram-канале столичной прокуратуры, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись.
Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.
Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг, в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере.
От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тысяч рублей до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, уточнялось в сообщении.
Свою вину Шабутдинов не признал. Его задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.
В уголовном деле также фигурируют занимавший должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его супруга Елена. Алексеев объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее в суде стало известно, что они скрылись в ОАЭ
.