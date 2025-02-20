https://ria.ru/20250220/shabutdinov-2000606310.html

Суд начнет рассматривать дело блогера Шабутдинова 25 февраля

Суд начнет рассматривать дело блогера Шабутдинова 25 февраля - РИА Новости, 20.02.2025

Суд начнет рассматривать дело блогера Шабутдинова 25 февраля

Пресненский суд Москвы 25 февраля начнет по существу рассматривать уголовное дело о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:16:00+03:00

2025-02-20T17:16:00+03:00

2025-02-20T17:39:00+03:00

москва

происшествия

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 25 февраля начнет по существу рассматривать уголовное дело о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, сообщили РИА Новости в инстанции."Судебное заседание назначено на 25 февраля 2025 года в 16.00", - сказали в суде.Как сообщали в Telegram-канале столичной прокуратуры, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись.Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг, в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере.От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тысяч рублей до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, уточнялось в сообщении.Свою вину Шабутдинов не признал. Его задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.В уголовном деле также фигурируют занимавший должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его супруга Елена. Алексеев объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее в суде стало известно, что они скрылись в ОАЭ.

https://ria.ru/20250206/shabutdinov-1997725816.html

https://ria.ru/20241024/kouchi-1979775226.html

https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия, аяз шабутдинов