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Суд начнет рассматривать дело блогера Шабутдинова 25 февраля - РИА Новости, 20.02.2025
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17:16 20.02.2025 (обновлено: 17:39 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/shabutdinov-2000606310.html
Суд начнет рассматривать дело блогера Шабутдинова 25 февраля
Суд начнет рассматривать дело блогера Шабутдинова 25 февраля - РИА Новости, 20.02.2025
Суд начнет рассматривать дело блогера Шабутдинова 25 февраля
Пресненский суд Москвы 25 февраля начнет по существу рассматривать уголовное дело о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:16:00+03:00
2025-02-20T17:39:00+03:00
москва
происшествия
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 25 февраля начнет по существу рассматривать уголовное дело о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, сообщили РИА Новости в инстанции."Судебное заседание назначено на 25 февраля 2025 года в 16.00", - сказали в суде.Как сообщали в Telegram-канале столичной прокуратуры, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись.Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг, в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере.От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тысяч рублей до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, уточнялось в сообщении.Свою вину Шабутдинов не признал. Его задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.В уголовном деле также фигурируют занимавший должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его супруга Елена. Алексеев объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее в суде стало известно, что они скрылись в ОАЭ.
https://ria.ru/20250206/shabutdinov-1997725816.html
https://ria.ru/20241024/kouchi-1979775226.html
https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html
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москва, происшествия, аяз шабутдинов
Москва, Происшествия, Аяз Шабутдинов
Суд начнет рассматривать дело блогера Шабутдинова 25 февраля

Суд начнет рассматривать дело обвиняемого в мошеничестве Шабутдинова 25 февраля

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 25 февраля начнет по существу рассматривать уголовное дело о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 25 февраля 2025 года в 16.00", - сказали в суде.
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Как сообщали в Telegram-канале столичной прокуратуры, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись.
Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.
Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг, в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере.
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От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тысяч рублей до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, уточнялось в сообщении.
Свою вину Шабутдинов не признал. Его задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.
В уголовном деле также фигурируют занимавший должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его супруга Елена. Алексеев объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее в суде стало известно, что они скрылись в ОАЭ.
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