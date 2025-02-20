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В Совфеде назвали руководство Украины лишним расходом для США - РИА Новости, 20.02.2025
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12:05 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/rukovodstvo-2000509572.html
В Совфеде назвали руководство Украины лишним расходом для США
В Совфеде назвали руководство Украины лишним расходом для США - РИА Новости, 20.02.2025
В Совфеде назвали руководство Украины лишним расходом для США
Позиция главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска об аудите расходов США на Украину свидетельствует о том, что украинское руководство... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:05:00+03:00
2025-02-20T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Позиция главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска об аудите расходов США на Украину свидетельствует о том, что украинское руководство стало лишним расходом и его пора сокращать, сказал РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Ранее американский предприниматель Илон Маск согласился, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит средств, направленных Украине США. "Оживление в американском обществе, вызванное предложением Илона Маска провести аудит расходов на Украину знаменует новый этап - украинское руководство стало лишним расходом, и его пора сокращать", - сказал сенатор. Он напомнил, что кем только не назвали Владимира Зеленского в США за прошедшую ночь – "и диктатором, и посредственным комиком, и убицей". "Очевидно, что новая американская власть не только больше не хочет платить за Украину, но озабочена одним, как вернуть потерянные деньги. Илон Маск с 2023 года предлагал проаудировать расходы на Украину, теперь он займётся этим сам. Думаю, что Зеленского ждёт такая же участь, как и USAID - его признают лишним расходом и сократят", - заключил Шендерюк-Жидков.
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в мире, украина, сша, илон маск, александр шендерюк-жидков, владимир зеленский, совет федерации рф, агентство по международному развитию сша
В мире, Украина, США, Илон Маск, Александр Шендерюк-Жидков, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ, Агентство по международному развитию США
В Совфеде назвали руководство Украины лишним расходом для США

Шендерюк-Жидков: руководство Украины стало лишним расходом США и его сократят

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Позиция главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска об аудите расходов США на Украину свидетельствует о том, что украинское руководство стало лишним расходом и его пора сокращать, сказал РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее американский предприниматель Илон Маск согласился, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит средств, направленных Украине США.
"Оживление в американском обществе, вызванное предложением Илона Маска провести аудит расходов на Украину знаменует новый этап - украинское руководство стало лишним расходом, и его пора сокращать", - сказал сенатор.
Он напомнил, что кем только не назвали Владимира Зеленского в США за прошедшую ночь – "и диктатором, и посредственным комиком, и убицей".
"Очевидно, что новая американская власть не только больше не хочет платить за Украину, но озабочена одним, как вернуть потерянные деньги. Илон Маск с 2023 года предлагал проаудировать расходы на Украину, теперь он займётся этим сам. Думаю, что Зеленского ждёт такая же участь, как и USAID - его признают лишним расходом и сократят", - заключил Шендерюк-Жидков.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Маск согласился с необходимостью аудита американской помощи Украине
12 ноября 2024, 19:43
 
В миреУкраинаСШАИлон МаскАлександр Шендерюк-ЖидковВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФАгентство по международному развитию США
 
 
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