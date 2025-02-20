https://ria.ru/20250220/rossija-2000462998.html

Довгаленко сообщила об увеличении квоты для африканских студентов

Довгаленко сообщила об увеличении квоты для африканских студентов - РИА Новости, 20.02.2025

Довгаленко сообщила об увеличении квоты для африканских студентов

Квота на обучение африканских студентов в России с 2022 года увеличилась, теперь она составляет около 4,8 тысячи мест, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:49:00+03:00

2025-02-20T08:49:00+03:00

2025-02-20T09:04:00+03:00

россия

африка

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000286566_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_eab77a3dcded4136c47f941409d3dbd6.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Квота на обучение африканских студентов в России с 2022 года увеличилась, теперь она составляет около 4,8 тысячи мест, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко. "В Российской Федерации обучается более 34 тысяч африканских студентов, из которых около 7 тысяч – за счет федерального бюджета. С 2022 года квота стипендий для Африки увеличилась более чем вдвое: сегодня она составляет около 4,8 тысячи мест", - сказала Довгаленко. Она подчеркнула, что связи в образовательной и культурной сферах занимают важное место в Плане действий форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы. "В рамках реализации поставленных в документе задач уделяем первоочередное внимание вопросам подготовки высококвалифицированных кадров среди африканцев, призванных обеспечить, в том числе экономический и технологический суверенитет своих стран", - отметила Довгаленко. МИД придает особое значение обучению африканских студентов творческим специальностям: сегодня в российских вузах культуры обучаются граждане 14 стран континента, в планах – расширение географии обучающихся, добавила она. Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко >>

https://ria.ru/20241114/studenty-1983655545.html

https://ria.ru/20250220/afrika-2000457364.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, африка, в мире