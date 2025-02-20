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Довгаленко сообщила об увеличении квоты для африканских студентов - РИА Новости, 20.02.2025
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08:49 20.02.2025 (обновлено: 09:04 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/rossija-2000462998.html
Довгаленко сообщила об увеличении квоты для африканских студентов
Довгаленко сообщила об увеличении квоты для африканских студентов - РИА Новости, 20.02.2025
Довгаленко сообщила об увеличении квоты для африканских студентов
Квота на обучение африканских студентов в России с 2022 года увеличилась, теперь она составляет около 4,8 тысячи мест, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:49:00+03:00
2025-02-20T09:04:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Квота на обучение африканских студентов в России с 2022 года увеличилась, теперь она составляет около 4,8 тысячи мест, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко. "В Российской Федерации обучается более 34 тысяч африканских студентов, из которых около 7 тысяч – за счет федерального бюджета. С 2022 года квота стипендий для Африки увеличилась более чем вдвое: сегодня она составляет около 4,8 тысячи мест", - сказала Довгаленко. Она подчеркнула, что связи в образовательной и культурной сферах занимают важное место в Плане действий форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы. "В рамках реализации поставленных в документе задач уделяем первоочередное внимание вопросам подготовки высококвалифицированных кадров среди африканцев, призванных обеспечить, в том числе экономический и технологический суверенитет своих стран", - отметила Довгаленко. МИД придает особое значение обучению африканских студентов творческим специальностям: сегодня в российских вузах культуры обучаются граждане 14 стран континента, в планах – расширение географии обучающихся, добавила она. Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко &gt;&gt;
https://ria.ru/20241114/studenty-1983655545.html
https://ria.ru/20250220/afrika-2000457364.html
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россия, африка, в мире
Россия, Африка, В мире
Довгаленко сообщила об увеличении квоты для африканских студентов

Довгаленко: квота на обучение африканских студентов в России увеличилась вдвое

© Фото : МИД РФТатьяна Довгаленко
Татьяна Довгаленко - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : МИД РФ
Татьяна Довгаленко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Квота на обучение африканских студентов в России с 2022 года увеличилась, теперь она составляет около 4,8 тысячи мест, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.
"В Российской Федерации обучается более 34 тысяч африканских студентов, из которых около 7 тысяч – за счет федерального бюджета. С 2022 года квота стипендий для Африки увеличилась более чем вдвое: сегодня она составляет около 4,8 тысячи мест", - сказала Довгаленко.
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Она подчеркнула, что связи в образовательной и культурной сферах занимают важное место в Плане действий форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы.
"В рамках реализации поставленных в документе задач уделяем первоочередное внимание вопросам подготовки высококвалифицированных кадров среди африканцев, призванных обеспечить, в том числе экономический и технологический суверенитет своих стран", - отметила Довгаленко.
МИД придает особое значение обучению африканских студентов творческим специальностям: сегодня в российских вузах культуры обучаются граждане 14 стран континента, в планах – расширение географии обучающихся, добавила она.
Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко >>
МИД РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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