https://ria.ru/20250220/rossija-2000459485.html

Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле и ВТС

Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле и ВТС - РИА Новости, 20.02.2025

Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле и ВТС

Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле, военно-техническом сотрудничестве (ВТС) и гуманитарном, заявила в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:24:00+03:00

2025-02-20T08:24:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле, военно-техническом сотрудничестве (ВТС) и гуманитарном, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко. "Содействуем наращиванию межпарламентских и межпартийных связей с панафриканскими структурами. Во взаимодействии с другими подразделениями министерства, профильными ведомствами и общественными организациями, а также экспертно-научными и деловыми кругами, и, разумеется, африканским дипкорпусом в Москве настроены продвигать партнерство Россия-Африка по всем направлениям – политическом, торгово-экономическом, военно-техническом и гуманитарном. Открыты к многосторонним проектам с участием внерегиональных дружественных стран", - сказала Довгаленко. Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко >>

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