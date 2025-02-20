Рейтинг@Mail.ru
Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле и ВТС - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 20.02.2025 (обновлено: 09:05 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/rossija-2000459485.html
Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле и ВТС
Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле и ВТС - РИА Новости, 20.02.2025
Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле и ВТС
Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле, военно-техническом сотрудничестве (ВТС) и гуманитарном, заявила в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:24:00+03:00
2025-02-20T09:05:00+03:00
россия
африка
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_24dae7b5a5f505660e568d96e1a0c0f3.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле, военно-техническом сотрудничестве (ВТС) и гуманитарном, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко. "Содействуем наращиванию межпарламентских и межпартийных связей с панафриканскими структурами. Во взаимодействии с другими подразделениями министерства, профильными ведомствами и общественными организациями, а также экспертно-научными и деловыми кругами, и, разумеется, африканским дипкорпусом в Москве настроены продвигать партнерство Россия-Африка по всем направлениям – политическом, торгово-экономическом, военно-техническом и гуманитарном. Открыты к многосторонним проектам с участием внерегиональных дружественных стран", - сказала Довгаленко. Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко &gt;&gt;
https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html
россия
африка
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8218715f4b0a470dcdd1e5aa62eed24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, москва, в мире
Россия, Африка, Москва, В мире
Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле и ВТС

МИД: Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле и ВТС

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле, военно-техническом сотрудничестве (ВТС) и гуманитарном, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко.
"Содействуем наращиванию межпарламентских и межпартийных связей с панафриканскими структурами. Во взаимодействии с другими подразделениями министерства, профильными ведомствами и общественными организациями, а также экспертно-научными и деловыми кругами, и, разумеется, африканским дипкорпусом в Москве настроены продвигать партнерство Россия-Африка по всем направлениям – политическом, торгово-экономическом, военно-техническом и гуманитарном. Открыты к многосторонним проектам с участием внерегиональных дружественных стран", - сказала Довгаленко.
Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Форум "Россия — Африка" разбил надежды на изоляцию Москвы, заявила Захарова
9 ноября 2024, 16:17
 
РоссияАфрикаМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала