https://ria.ru/20250220/rossija-2000459485.html
Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле и ВТС
Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле и ВТС - РИА Новости, 20.02.2025
Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле и ВТС
Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле, военно-техническом сотрудничестве (ВТС) и гуманитарном, заявила в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:24:00+03:00
2025-02-20T08:24:00+03:00
2025-02-20T09:05:00+03:00
россия
африка
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_24dae7b5a5f505660e568d96e1a0c0f3.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле, военно-техническом сотрудничестве (ВТС) и гуманитарном, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко. "Содействуем наращиванию межпарламентских и межпартийных связей с панафриканскими структурами. Во взаимодействии с другими подразделениями министерства, профильными ведомствами и общественными организациями, а также экспертно-научными и деловыми кругами, и, разумеется, африканским дипкорпусом в Москве настроены продвигать партнерство Россия-Африка по всем направлениям – политическом, торгово-экономическом, военно-техническом и гуманитарном. Открыты к многосторонним проектам с участием внерегиональных дружественных стран", - сказала Довгаленко. Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко >>
https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html
россия
африка
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8218715f4b0a470dcdd1e5aa62eed24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, москва, в мире
Россия, Африка, Москва, В мире
Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле и ВТС
МИД: Россия будет продвигать партнерство с Африкой в политике, торговле и ВТС