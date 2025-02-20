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Рестораны ждут возвращения зарубежных брендов в Россию - РИА Новости, 20.02.2025
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06:46 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/restorany-2000452930.html
Рестораны ждут возвращения зарубежных брендов в Россию
Рестораны ждут возвращения зарубежных брендов в Россию - РИА Новости, 20.02.2025
Рестораны ждут возвращения зарубежных брендов в Россию
Рестораны в торговых центрах после переговоров между Россией и США ждут возвращения зарубежных брендов в Россию, чтобы вернуть посещаемость, также отрасль... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:46:00+03:00
2025-02-20T06:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Рестораны в торговых центрах после переговоров между Россией и США ждут возвращения зарубежных брендов в Россию, чтобы вернуть посещаемость, также отрасль ожидает поступления импортных продуктов, которые составят конкуренцию на рынке, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. "После переговоров мы ждем, во-первых, изменения взаимоотношений, уход санкций и поступления продуктов, которые придут оттуда, чтобы составить конкуренцию. Мы импортозаместились, у нас нет проблем сегодня, но здоровая конкуренция на рынке нужна", - сказал Миронов. "Второе, мы все-таки ждем магазины. Для чего? На сегодняшний день торговые центры у нас упали дальше некуда. Рестораны на улице не ощущают падения потока, а рестораны в ТЦ получили сильное падение. Тут, в первую очередь, конечно, сработали маркетплейсы, которые на себя все оттянули. И второе, уход ряда брендов, того же Inditex (владеет Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho - ред.), опустошил торговые центры. А те бренды, которые зашли вместо них, больше работают с маркетплейсами и меньше притягивают к себе людей. То есть мы ждем возврата магазинов в ТЦ и с ними улучшения потоков в рестораны", - добавил омбудсмен. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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экономика, россия, сша, москва, юрий ушаков, сергей лавров, inditex, zara, bershka
Экономика, Россия, США, Москва, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Inditex, Zara, Bershka
Рестораны ждут возвращения зарубежных брендов в Россию

Омбудсмен Миронов: рестораны ждут возвращения зарубежных брендов в Россию

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРесторан
Ресторан - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Рестораны в торговых центрах после переговоров между Россией и США ждут возвращения зарубежных брендов в Россию, чтобы вернуть посещаемость, также отрасль ожидает поступления импортных продуктов, которые составят конкуренцию на рынке, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
"После переговоров мы ждем, во-первых, изменения взаимоотношений, уход санкций и поступления продуктов, которые придут оттуда, чтобы составить конкуренцию. Мы импортозаместились, у нас нет проблем сегодня, но здоровая конкуренция на рынке нужна", - сказал Миронов.
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"Второе, мы все-таки ждем магазины. Для чего? На сегодняшний день торговые центры у нас упали дальше некуда. Рестораны на улице не ощущают падения потока, а рестораны в ТЦ получили сильное падение. Тут, в первую очередь, конечно, сработали маркетплейсы, которые на себя все оттянули. И второе, уход ряда брендов, того же Inditex (владеет Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho - ред.), опустошил торговые центры. А те бренды, которые зашли вместо них, больше работают с маркетплейсами и меньше притягивают к себе людей. То есть мы ждем возврата магазинов в ТЦ и с ними улучшения потоков в рестораны", - добавил омбудсмен.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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