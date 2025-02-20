Рестораны ждут возвращения зарубежных брендов в Россию
Омбудсмен Миронов: рестораны ждут возвращения зарубежных брендов в Россию
Ресторан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Рестораны в торговых центрах после переговоров между Россией и США ждут возвращения зарубежных брендов в Россию, чтобы вернуть посещаемость, также отрасль ожидает поступления импортных продуктов, которые составят конкуренцию на рынке, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
"После переговоров мы ждем, во-первых, изменения взаимоотношений, уход санкций и поступления продуктов, которые придут оттуда, чтобы составить конкуренцию. Мы импортозаместились, у нас нет проблем сегодня, но здоровая конкуренция на рынке нужна", - сказал Миронов.
"Второе, мы все-таки ждем магазины. Для чего? На сегодняшний день торговые центры у нас упали дальше некуда. Рестораны на улице не ощущают падения потока, а рестораны в ТЦ получили сильное падение. Тут, в первую очередь, конечно, сработали маркетплейсы, которые на себя все оттянули. И второе, уход ряда брендов, того же Inditex (владеет Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho - ред.), опустошил торговые центры. А те бренды, которые зашли вместо них, больше работают с маркетплейсами и меньше притягивают к себе людей. То есть мы ждем возврата магазинов в ТЦ и с ними улучшения потоков в рестораны", - добавил омбудсмен.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.