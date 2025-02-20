https://ria.ru/20250220/putin-2000475780.html

Путин поприветствовал участников Форума будущих технологий

Путин поприветствовал участников Форума будущих технологий - РИА Новости, 20.02.2025

Путин поприветствовал участников Форума будущих технологий

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Форума будущих технологий, отметив, что мероприятие продемонстрирует высокий уровень... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:53:00+03:00

2025-02-20T09:53:00+03:00

2025-02-20T09:53:00+03:00

технологии

россия

москва

владимир путин

российская академия наук

российский научный фонд

российский квантовый центр

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Форума будущих технологий, отметив, что мероприятие продемонстрирует высокий уровень заинтересованности и кооперации, позволит выйти на конкретные инициативы, межрегиональные и межгосударственные проекты, которые обязательно будут востребованы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия Форума будущих технологий... Уверен, что нынешний форум, посвященный новым материалам и химии, продемонстрирует высокий уровень заинтересованности и кооперации, позволит выйти на конкретные инициативы, межрегиональные и межгосударственные проекты, которые обязательно будут востребованы. Послужит выработке современных, новаторских решений в стратегических отраслях экономики, энергетике, медицине, в космических программах, других наукоемких направлениях", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что встречи на форуме, неизменно нацеленные на практический результат, по праву завоевали большой авторитет. По сложившейся традиции в центре внимания участников - сущностные, актуальные темы, связанные с укреплением технологического суверенитета страны, внедрением в производство передовых конструкторских, технических, управленческих решений, отметил он. "Желаю вам плодотворного общения и реализации намеченных планов, призванных укрепить научно-технологический суверенитет России и ее лидерские позиции в мире прорывных знаний", - заключил российский лидер. Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии. В 2025 году Форум будущих технологий проводится при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами форума выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация "Росатом". Генеральный партнер - Сбер, стратегический партнер - ПАО "Россети", стратегический научный партнер - НИЦ "Курчатовский институт".

https://ria.ru/20250203/opros-1996988113.html

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технологии, россия, москва, владимир путин, российская академия наук, российский научный фонд, российский квантовый центр