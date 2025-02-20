Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников Форума будущих технологий - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/putin-2000475780.html
Путин поприветствовал участников Форума будущих технологий
Путин поприветствовал участников Форума будущих технологий - РИА Новости, 20.02.2025
Путин поприветствовал участников Форума будущих технологий
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Форума будущих технологий, отметив, что мероприятие продемонстрирует высокий уровень... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:53:00+03:00
2025-02-20T09:53:00+03:00
технологии
россия
москва
владимир путин
российская академия наук
российский научный фонд
российский квантовый центр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Форума будущих технологий, отметив, что мероприятие продемонстрирует высокий уровень заинтересованности и кооперации, позволит выйти на конкретные инициативы, межрегиональные и межгосударственные проекты, которые обязательно будут востребованы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия Форума будущих технологий... Уверен, что нынешний форум, посвященный новым материалам и химии, продемонстрирует высокий уровень заинтересованности и кооперации, позволит выйти на конкретные инициативы, межрегиональные и межгосударственные проекты, которые обязательно будут востребованы. Послужит выработке современных, новаторских решений в стратегических отраслях экономики, энергетике, медицине, в космических программах, других наукоемких направлениях", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что встречи на форуме, неизменно нацеленные на практический результат, по праву завоевали большой авторитет. По сложившейся традиции в центре внимания участников - сущностные, актуальные темы, связанные с укреплением технологического суверенитета страны, внедрением в производство передовых конструкторских, технических, управленческих решений, отметил он. "Желаю вам плодотворного общения и реализации намеченных планов, призванных укрепить научно-технологический суверенитет России и ее лидерские позиции в мире прорывных знаний", - заключил российский лидер. Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии. В 2025 году Форум будущих технологий проводится при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами форума выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация "Росатом". Генеральный партнер - Сбер, стратегический партнер - ПАО "Россети", стратегический научный партнер - НИЦ "Курчатовский институт".
https://ria.ru/20250203/opros-1996988113.html
https://ria.ru/20250206/putin-1997807760.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, москва, владимир путин, российская академия наук, российский научный фонд, российский квантовый центр
Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Российская академия наук, Российский научный фонд, Российский квантовый центр
Путин поприветствовал участников Форума будущих технологий

Путин: Форум будущих технологий послужит выработке новых решений в экономике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Форума будущих технологий, отметив, что мероприятие продемонстрирует высокий уровень заинтересованности и кооперации, позволит выйти на конкретные инициативы, межрегиональные и межгосударственные проекты, которые обязательно будут востребованы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия Форума будущих технологий... Уверен, что нынешний форум, посвященный новым материалам и химии, продемонстрирует высокий уровень заинтересованности и кооперации, позволит выйти на конкретные инициативы, межрегиональные и межгосударственные проекты, которые обязательно будут востребованы. Послужит выработке современных, новаторских решений в стратегических отраслях экономики, энергетике, медицине, в космических программах, других наукоемких направлениях", - говорится в телеграмме.
Работа лаборатории лазерных измерений в Институте систем обработки изображений РАН в Самаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Опрос показал, как россияне оценили лидерство страны в сфере технологий
3 февраля, 11:02
Путин подчеркнул, что встречи на форуме, неизменно нацеленные на практический результат, по праву завоевали большой авторитет. По сложившейся традиции в центре внимания участников - сущностные, актуальные темы, связанные с укреплением технологического суверенитета страны, внедрением в производство передовых конструкторских, технических, управленческих решений, отметил он.
"Желаю вам плодотворного общения и реализации намеченных планов, призванных укрепить научно-технологический суверенитет России и ее лидерские позиции в мире прорывных знаний", - заключил российский лидер.
Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
В 2025 году Форум будущих технологий проводится при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами форума выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация "Росатом". Генеральный партнер - Сбер, стратегический партнер - ПАО "Россети", стратегический научный партнер - НИЦ "Курчатовский институт".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин: эпоха новых технологий давно наступила
6 февраля, 18:03
 
ТехнологииРоссияМоскваВладимир ПутинРоссийская академия наукРоссийский научный фондРоссийский квантовый центр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала