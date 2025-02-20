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В Госдуму внесли проект о регулировании деятельности психологов - РИА Новости, 20.02.2025
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19:24 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/psikholog-2000638575.html
В Госдуму внесли проект о регулировании деятельности психологов
В Госдуму внесли проект о регулировании деятельности психологов - РИА Новости, 20.02.2025
В Госдуму внесли проект о регулировании деятельности психологов
Депутаты ГД от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, регулирующий основы деятельности психологов в России, проект доступен в думской базе данных. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:24:00+03:00
2025-02-20T19:24:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты ГД от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, регулирующий основы деятельности психологов в России, проект доступен в думской базе данных. "Проект федерального закона "Об основах регулирования психологической деятельности в Российской Федерации"… разработан в целях совершенствования законодательства в области психологической деятельности и станет основополагающим нормативным правовым актом в данной сфере. Законопроект направлен на установление системного правового регулирования психологической деятельности в Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроектом предлагается закрепить нормы, позволяющие осуществлять психологическую деятельность на территории РФ только гражданам с профильным высшим образованием и отвечающим соответствующим квалификационным требованиям. Также такое право будут иметь граждане с высшим непрофильным образованием, прошедшие профессиональную переподготовку по соответствующему профилю и подтвердившие свою квалификацию. Кроме того, предлагается установить, что психологи будут обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет. Психологическую деятельность не вправе осуществлять лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, либо состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств, уточняется в документе. "Психологическую деятельность не могут осуществлять: лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления", - сказано в проекте закона. Согласно документу, психолог должен будет соблюдать психологическую тайну, уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы пациента, руководствоваться в профессиональной деятельности традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.
https://ria.ru/20250219/gosduma-2000187082.html
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общество, россия, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуму внесли проект о регулировании деятельности психологов

В Госдуму внесли законопроект, регулирующий основы деятельности психологов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты ГД от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, регулирующий основы деятельности психологов в России, проект доступен в думской базе данных.
«
"Проект федерального закона "Об основах регулирования психологической деятельности в Российской Федерации"… разработан в целях совершенствования законодательства в области психологической деятельности и станет основополагающим нормативным правовым актом в данной сфере. Законопроект направлен на установление системного правового регулирования психологической деятельности в Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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Законопроектом предлагается закрепить нормы, позволяющие осуществлять психологическую деятельность на территории РФ только гражданам с профильным высшим образованием и отвечающим соответствующим квалификационным требованиям. Также такое право будут иметь граждане с высшим непрофильным образованием, прошедшие профессиональную переподготовку по соответствующему профилю и подтвердившие свою квалификацию. Кроме того, предлагается установить, что психологи будут обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.
Психологическую деятельность не вправе осуществлять лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, либо состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств, уточняется в документе.
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«
"Психологическую деятельность не могут осуществлять: лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления", - сказано в проекте закона.
Согласно документу, психолог должен будет соблюдать психологическую тайну, уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы пациента, руководствоваться в профессиональной деятельности традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.
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