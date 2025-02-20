https://ria.ru/20250220/programma-2000506827.html

Стала известна культурная программа "RТ.Док: Время наших героев"

Стала известна культурная программа "RТ.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 20.02.2025

Стала известна культурная программа "RТ.Док: Время наших героев"

Организаторы III Международного фестиваля документального кино RT обнародовали культурную программу – церемония открытия состоится 21 февраля в 18:00 в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:06:00+03:00

2025-02-20T12:06:00+03:00

2025-02-20T12:06:00+03:00

россия

телеканал rt

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Организаторы III Международного фестиваля документального кино RT обнародовали культурную программу – церемония открытия состоится 21 февраля в 18:00 в Национальном центре "Россия", сообщает телеканал RT. Гости вечера первыми услышат новую песню "Курский фронт" от бойцов и ветеранов СВО из группы "Новороссия". Она посвящена защитникам приграничья. Свои хиты исполнят девушки из коллектива "Катюша" и рок-н-рольщики из "Бахыт-Компот". Также состоится премьера композиции неоклассика Игоря Скворцова "Колыбельная всему миру". Кульминацией вечера станет премьера военных документалистов RT Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров веры". Эта лента — о Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, который выстоял под шквальным огнем украинских войск и стал местом спасения для монахов и сотен людей из окрестных сел. "Они там выживали три года. Службы не прекращались ни на минуту, они шли круглые сутки", — рассказывает Кирий. 23 февраля в 19:00 состоится церемония закрытия и праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. Хедлайнеры — Пелагея и балет "Кострома". Также свою новую песню "Мальчишки" представит группа "Катюша", а неизменный друг фестиваля — группа "Зверобой" — исполнит свои военные хиты. "Хорошие песни, стихи и документальные фильмы сохраняют подвиги бойцов в коллективной памяти народа. Мы обязательно добудем Победу. Но она может оказаться обесцененной, если наши потомки не будут понимать из-за чего началась война", — уверен соло-гитарист и автор группы Алексей Иовчев. Мировую повестку на фестивале представят иностранные документалисты. В международную программу войдет круглый стол "Прорыв информационной блокады". Начало — 22 февраля в 13:30. Параллельно показы фильмов фестиваля пройдут при поддержке Россотрудничества в 21 стране — Абхазии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Египте, Замбии, Индии, Индонезии, Киргизии, Китае, Ливане, Никарагуа, Пакистане, Палестине, Перу, Сербии, Таджикистане, Танзании, Турции, Узбекистане, Южной Осетии. На круглом столе "Преступления киевского режима" будут обнародованы фото- и видеодоказательства массовых убийств украинскими военными мирных жителей Селидово. Начало - 22 февраля в 12:30. Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" пройдет 21-23 февраля в Национальном центре "Россия" (Краснопресненская набережная, 14). Фестивальная программа насчитывает более 70 фильмов.

https://ria.ru/20250211/rt-1998717797.html

https://ria.ru/20250211/rt-1998666587.html

https://ria.ru/20241226/rt-1991413523.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, телеканал rt