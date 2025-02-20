https://ria.ru/20250220/programma-2000506827.html
Стала известна культурная программа "RТ.Док: Время наших героев"
Стала известна культурная программа "RТ.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 20.02.2025
Стала известна культурная программа "RТ.Док: Время наших героев"
Организаторы III Международного фестиваля документального кино RT обнародовали культурную программу – церемония открытия состоится 21 февраля в 18:00 в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:06:00+03:00
2025-02-20T12:06:00+03:00
2025-02-20T12:06:00+03:00
россия
телеканал rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000506321_101:0:3742:2048_1920x0_80_0_0_50d009a5a8f9e9b60094827aee02ec5a.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Организаторы III Международного фестиваля документального кино RT обнародовали культурную программу – церемония открытия состоится 21 февраля в 18:00 в Национальном центре "Россия", сообщает телеканал RT. Гости вечера первыми услышат новую песню "Курский фронт" от бойцов и ветеранов СВО из группы "Новороссия". Она посвящена защитникам приграничья. Свои хиты исполнят девушки из коллектива "Катюша" и рок-н-рольщики из "Бахыт-Компот". Также состоится премьера композиции неоклассика Игоря Скворцова "Колыбельная всему миру". Кульминацией вечера станет премьера военных документалистов RT Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров веры". Эта лента — о Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, который выстоял под шквальным огнем украинских войск и стал местом спасения для монахов и сотен людей из окрестных сел. "Они там выживали три года. Службы не прекращались ни на минуту, они шли круглые сутки", — рассказывает Кирий. 23 февраля в 19:00 состоится церемония закрытия и праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. Хедлайнеры — Пелагея и балет "Кострома". Также свою новую песню "Мальчишки" представит группа "Катюша", а неизменный друг фестиваля — группа "Зверобой" — исполнит свои военные хиты. "Хорошие песни, стихи и документальные фильмы сохраняют подвиги бойцов в коллективной памяти народа. Мы обязательно добудем Победу. Но она может оказаться обесцененной, если наши потомки не будут понимать из-за чего началась война", — уверен соло-гитарист и автор группы Алексей Иовчев. Мировую повестку на фестивале представят иностранные документалисты. В международную программу войдет круглый стол "Прорыв информационной блокады". Начало — 22 февраля в 13:30. Параллельно показы фильмов фестиваля пройдут при поддержке Россотрудничества в 21 стране — Абхазии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Египте, Замбии, Индии, Индонезии, Киргизии, Китае, Ливане, Никарагуа, Пакистане, Палестине, Перу, Сербии, Таджикистане, Танзании, Турции, Узбекистане, Южной Осетии. На круглом столе "Преступления киевского режима" будут обнародованы фото- и видеодоказательства массовых убийств украинскими военными мирных жителей Селидово. Начало - 22 февраля в 12:30. Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" пройдет 21-23 февраля в Национальном центре "Россия" (Краснопресненская набережная, 14). Фестивальная программа насчитывает более 70 фильмов.
https://ria.ru/20250211/rt-1998717797.html
https://ria.ru/20250211/rt-1998666587.html
https://ria.ru/20241226/rt-1991413523.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000506321_556:0:3287:2048_1920x0_80_0_0_5cf0250d2335d24c92f1df634ac0cf5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, телеканал rt
Стала известна культурная программа "RТ.Док: Время наших героев"
Названа культурная программа "RТ.Док: Время наших героев"
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Организаторы III Международного фестиваля документального кино RT обнародовали культурную программу – церемония открытия состоится 21 февраля в 18:00 в Национальном центре "Россия", сообщает телеканал RT.
Гости вечера первыми услышат новую песню "Курский фронт" от бойцов и ветеранов СВО из группы "Новороссия". Она посвящена защитникам приграничья. Свои хиты исполнят девушки из коллектива "Катюша" и рок-н-рольщики из "Бахыт-Компот". Также состоится премьера композиции неоклассика Игоря Скворцова "Колыбельная всему миру".
Кульминацией вечера станет премьера военных документалистов RT Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров веры". Эта лента — о Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, который выстоял под шквальным огнем украинских войск и стал местом спасения для монахов и сотен людей из окрестных сел.
"Они там выживали три года. Службы не прекращались ни на минуту, они шли круглые сутки", — рассказывает Кирий.
23 февраля в 19:00 состоится церемония закрытия и праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. Хедлайнеры — Пелагея и балет "Кострома". Также свою новую песню "Мальчишки" представит группа "Катюша", а неизменный друг фестиваля — группа "Зверобой" — исполнит свои военные хиты.
"Хорошие песни, стихи и документальные фильмы сохраняют подвиги бойцов в коллективной памяти народа. Мы обязательно добудем Победу. Но она может оказаться обесцененной, если наши потомки не будут понимать из-за чего началась война", — уверен соло-гитарист и автор группы Алексей Иовчев.
Мировую повестку на фестивале представят иностранные документалисты. В международную программу войдет круглый стол "Прорыв информационной блокады". Начало — 22 февраля в 13:30.
Параллельно показы фильмов фестиваля пройдут при поддержке Россотрудничества
в 21 стране — Абхазии
, Армении
, Белоруссии
, Болгарии
, Египте
, Замбии
, Индии
, Индонезии
, Киргизии
, Китае
, Ливане
, Никарагуа
, Пакистане
, Палестине
, Перу
, Сербии
, Таджикистане
, Танзании
, Турции
, Узбекистане
, Южной Осетии
.
На круглом столе "Преступления киевского режима" будут обнародованы фото- и видеодоказательства массовых убийств украинскими военными мирных жителей Селидово. Начало - 22 февраля в 12:30.
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" пройдет 21-23 февраля в Национальном центре "Россия" (Краснопресненская набережная, 14).
Фестивальная программа насчитывает более 70 фильмов.