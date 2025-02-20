https://ria.ru/20250220/pozhar-2000545770.html

При пожаре в частном доме в Междуреченске погиб ребенок

При пожаре в частном доме в Междуреченске погиб ребенок - РИА Новости, 20.02.2025

При пожаре в частном доме в Междуреченске погиб ребенок

Семилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в городе Междуреченск Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:14:00+03:00

2025-02-20T14:14:00+03:00

2025-02-20T14:18:00+03:00

происшествия

междуреченск

кемеровская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000546212_0:47:1113:673_1920x0_80_0_0_f37af897de8013b950140775c7c17001.jpg

КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Семилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в городе Междуреченск Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону. Сообщение о том, что при тушении пожара в доме по улице Партизанская в Междуреченске обнаружено тело мальчика поступило в четверг около 13.20 часов (около 09.20 мск). "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – сообщает ведомство. Предварительно установлено, что ребенок жил с родителями и старшим братом. Двадцатого февраля отец с младшим сыном были дома вдвоем. "Проходивший мимо мужчина заметил внутри дома пострадавших признаки возгорания, о чем сообщил в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС помогли отцу ребенка через окно выбраться на улицу, после чего в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили в доме тело ребенка без признаков жизни. С термическими ожогами его отец был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь", – сообщили в ведомстве. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи. В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК, допрашиваются очевидцы. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинская - по установлению причин смерти малолетнего, и пожарно-техническая - по определению причин возгорания. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, по данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правил пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результат расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту СУСК по Кемеровской области.

https://ria.ru/20250217/politsiya-1999784410.html

https://ria.ru/20250218/ulan-ude-2000115679.html

https://ria.ru/20250220/pozhar-2000540147.html

междуреченск

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, междуреченск, кемеровская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)