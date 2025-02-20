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При пожаре в частном доме в Междуреченске погиб ребенок - РИА Новости, 20.02.2025
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14:14 20.02.2025 (обновлено: 14:18 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000545770.html
При пожаре в частном доме в Междуреченске погиб ребенок
При пожаре в частном доме в Междуреченске погиб ребенок - РИА Новости, 20.02.2025
При пожаре в частном доме в Междуреченске погиб ребенок
Семилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в городе Междуреченск Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:14:00+03:00
2025-02-20T14:18:00+03:00
происшествия
междуреченск
кемеровская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Семилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в городе Междуреченск Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону. Сообщение о том, что при тушении пожара в доме по улице Партизанская в Междуреченске обнаружено тело мальчика поступило в четверг около 13.20 часов (около 09.20 мск). "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – сообщает ведомство. Предварительно установлено, что ребенок жил с родителями и старшим братом. Двадцатого февраля отец с младшим сыном были дома вдвоем. "Проходивший мимо мужчина заметил внутри дома пострадавших признаки возгорания, о чем сообщил в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС помогли отцу ребенка через окно выбраться на улицу, после чего в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили в доме тело ребенка без признаков жизни. С термическими ожогами его отец был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь", – сообщили в ведомстве. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи. В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК, допрашиваются очевидцы. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинская - по установлению причин смерти малолетнего, и пожарно-техническая - по определению причин возгорания. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, по данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правил пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результат расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту СУСК по Кемеровской области.
https://ria.ru/20250217/politsiya-1999784410.html
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происшествия, междуреченск, кемеровская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Междуреченск, Кемеровская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в частном доме в Междуреченске погиб ребенок

СК: после гибели семилетнего ребенка при пожаре в Междуреченске завели дело

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в частном доме в Междуреченске в Кемеровской области. 20 февраля 2025
Ликвидация пожара в частном доме в Междуреченске в Кемеровской области. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в частном доме в Междуреченске в Кемеровской области. 20 февраля 2025
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КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Семилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в городе Междуреченск Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону.
Сообщение о том, что при тушении пожара в доме по улице Партизанская в Междуреченске обнаружено тело мальчика поступило в четверг около 13.20 часов (около 09.20 мск).
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – сообщает ведомство.
Предварительно установлено, что ребенок жил с родителями и старшим братом. Двадцатого февраля отец с младшим сыном были дома вдвоем.
"Проходивший мимо мужчина заметил внутри дома пострадавших признаки возгорания, о чем сообщил в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС помогли отцу ребенка через окно выбраться на улицу, после чего в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили в доме тело ребенка без признаков жизни. С термическими ожогами его отец был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь", – сообщили в ведомстве.
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По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК, допрашиваются очевидцы. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинская - по установлению причин смерти малолетнего, и пожарно-техническая - по определению причин возгорания. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, по данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правил пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результат расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту СУСК по Кемеровской области.
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ПроисшествияМеждуреченскКемеровская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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