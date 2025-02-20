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В НИИ на юге Москвы, где произошел пожар, работают более 420 человек - РИА Новости, 20.02.2025
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03:06 20.02.2025 (обновлено: 04:14 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000439632.html
В НИИ на юге Москвы, где произошел пожар, работают более 420 человек
В НИИ на юге Москвы, где произошел пожар, работают более 420 человек - РИА Новости, 20.02.2025
В НИИ на юге Москвы, где произошел пожар, работают более 420 человек
Более 420 сотрудников работают в Научно-исследовательском центре электронной вычислительной техники, на территории которого произошел пожар, свидетельствуют... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:06:00+03:00
2025-02-20T04:14:00+03:00
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
пожар в здании института вычислительной техники в москве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 420 сотрудников работают в Научно-исследовательском центре электронной вычислительной техники, на территории которого произошел пожар, свидетельствуют данные ресурса "БИР-Аналитик". Так, по данным ресурса, в Научно-исследовательском центре электронной вычислительной техники численность сотрудников превышает 420 человек. По размеру компания является крупной. При этом на одном из зданий комплекса на Варшавском шоссе висит вывеска "ИТМиВТ" имени С.А. Лебедева". Само же здание Института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева РАН находится на Ленинском проспекте, свидетельствует информация ресурса "БИР-Аналитик". И та, и другая организация являются действующими. В МЧС РФ ранее сообщили о крупном пожаре: на площади 1,5 тысячи квадратных метров горело административное здание на Варшавском шоссе в Москве, сведений о пострадавших не было. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. По данным МЧС России, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники.
https://ria.ru/20250213/pozhar-1999191007.html
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, пожар в здании института вычислительной техники в москве
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве
В НИИ на юге Москвы, где произошел пожар, работают более 420 человек

В центре электронной вычислительной техники в Москве работают более 420 человек

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 420 сотрудников работают в Научно-исследовательском центре электронной вычислительной техники, на территории которого произошел пожар, свидетельствуют данные ресурса "БИР-Аналитик".
Так, по данным ресурса, в Научно-исследовательском центре электронной вычислительной техники численность сотрудников превышает 420 человек. По размеру компания является крупной. При этом на одном из зданий комплекса на Варшавском шоссе висит вывеска "ИТМиВТ" имени С.А. Лебедева".
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Само же здание Института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева РАН находится на Ленинском проспекте, свидетельствует информация ресурса "БИР-Аналитик". И та, и другая организация являются действующими.
В МЧС РФ ранее сообщили о крупном пожаре: на площади 1,5 тысячи квадратных метров горело административное здание на Варшавском шоссе в Москве, сведений о пострадавших не было. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием.
По данным МЧС России, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники.
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ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукПожар в здании Института вычислительной техники в Москве
 
 
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