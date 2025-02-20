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Россия из-за санкций не смогла направить помощь Африке, заявили в МИД - РИА Новости, 20.02.2025
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05:36 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/pomosch-2000448796.html
Россия из-за санкций не смогла направить помощь Африке, заявили в МИД
Россия из-за санкций не смогла направить помощь Африке, заявили в МИД - РИА Новости, 20.02.2025
Россия из-за санкций не смогла направить помощь Африке, заявили в МИД
Россия из-за санкций не смогла в 2024 году направить деньги на продовольственную помощь таким странам Африки, как Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Намибия, Нигер и... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:36:00+03:00
2025-02-20T05:36:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия из-за санкций не смогла в 2024 году направить деньги на продовольственную помощь таким странам Африки, как Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Намибия, Нигер и Судан, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко. По ее словам, Россия оказывает гуманитарную помощь нуждающимся странам Африки и по двусторонним каналам, и по линии международных организаций, в том числе через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП). Она, уточнила Довгаленко, является для Москвы ключевым многосторонним каналом оказания такой помощи. "Правительство Российской Федерации выделило программе необходимое финансирование на поставку отечественного продовольствия в Замбию, Зимбабве, Мозамбик, Намибию, Нигер и Судан. Однако из-за санкций, введенных Вашингтоном в ноябре 2024 года в отношении российских финансовых институтов, в том числе тех, которые обслуживают наши донорские проекты в международных организациях, перевести средства пока не удалось", - сказала Довгаленко. Она напомнила, что Россия с 2020 года ежегодно направляет ВПП взнос в размере 10 миллионов долларов, не стал исключением и прошедший год. "Эта ситуация наглядно иллюстрирует лживость заявлений западников о так называемых "гуманитарных изъятиях" и "точечном" характере незаконных односторонних рестрикций против России", - добавила дипломат. Она подчеркнула, что Москва предпринимает шаги по поиску решения этих проблем, и как только вопрос перевода российских донорских средств будет решен, ВПП согласует с национальными правительствами стран-бенефициаров номенклатуру необходимого продовольствия, а поставщики удовлетворят эти запросы. Россия выступает одним из ключевых и крупнейших доноров ВПП ООН, поддерживает ее работу во многих странах. С 2003 года российские власти направили на поддержку гуманитарных операций и проектов развития ВПП ООН в мире более 430 миллионов долларов США. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000407885.html
https://ria.ru/20241110/zerno-1982954732.html
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в мире, россия, африка, замбия, оон
В мире, Россия, Африка, Замбия, ООН
Россия из-за санкций не смогла направить помощь Африке, заявили в МИД

Довгаленко: Россия не смогла направить деньги на помощь Африке из-за санкций

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия из-за санкций не смогла в 2024 году направить деньги на продовольственную помощь таким странам Африки, как Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Намибия, Нигер и Судан, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко.
По ее словам, Россия оказывает гуманитарную помощь нуждающимся странам Африки и по двусторонним каналам, и по линии международных организаций, в том числе через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП). Она, уточнила Довгаленко, является для Москвы ключевым многосторонним каналом оказания такой помощи.
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"Правительство Российской Федерации выделило программе необходимое финансирование на поставку отечественного продовольствия в Замбию, Зимбабве, Мозамбик, Намибию, Нигер и Судан. Однако из-за санкций, введенных Вашингтоном в ноябре 2024 года в отношении российских финансовых институтов, в том числе тех, которые обслуживают наши донорские проекты в международных организациях, перевести средства пока не удалось", - сказала Довгаленко.
Она напомнила, что Россия с 2020 года ежегодно направляет ВПП взнос в размере 10 миллионов долларов, не стал исключением и прошедший год.
"Эта ситуация наглядно иллюстрирует лживость заявлений западников о так называемых "гуманитарных изъятиях" и "точечном" характере незаконных односторонних рестрикций против России", - добавила дипломат.
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Она подчеркнула, что Москва предпринимает шаги по поиску решения этих проблем, и как только вопрос перевода российских донорских средств будет решен, ВПП согласует с национальными правительствами стран-бенефициаров номенклатуру необходимого продовольствия, а поставщики удовлетворят эти запросы.
Россия выступает одним из ключевых и крупнейших доноров ВПП ООН, поддерживает ее работу во многих странах. С 2003 года российские власти направили на поддержку гуманитарных операций и проектов развития ВПП ООН в мире более 430 миллионов долларов США.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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