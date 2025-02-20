Из бумаги, текстиля, пластика: поделки в детсад и школу на 23 февраля
© iStock.com / ShangareyПоделки на 23 февраля
© iStock.com / Shangarey
Поделки на 23 февраля
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Поделки на 23 февраля своими руками готовят дети в детском саду, начальных классах школы и дома, чтобы порадовать защитников Отечества. Подборка мастер-классов для детей младшей, средней и старшей группы, варианты подарков из бумаги, текстиля, дерева – в материале РИА Новости.
Поделки на 23 февраля
"23 февраля, в День защитника Отечества, поздравления традиционно получают мужчины и мальчики – как будущие защитники Отчизны. Но этот праздник шире: это день и мужчин, и женщин, которые несут службу, а также праздник военных, медиков, ветеранов", – комментирует Анастасия Муравьева, старший консультант Домашней школы "ИнтернетУрок".
Малышам в детских садах и школьникам младших классов дают задание сделать ко Дню защитника Отечества подарки для выставок и детских конкурсов. Можно выбрать любой вариант отвечающий тематике праздника – символику государства, военную технику, изображения самих защитников и т.д.
© iStock.com / LordnДети занимаются оригами
© iStock.com / Lordn
Дети занимаются оригами
Из чего делать
Детские поделки, выполненные своими руками, могут быть сделаны из цветной бумаги, пластилина, картона, пластиковых бутылок, спичечных коробков, палочек от мороженного, карандашей, трубочек для коктейля, губки, одноразовых тарелок, пластиковые бутылок, туалетных втулок, крупы, кусочков ткани и других подручных материалов.
Выполнять поделки можно в разных техниках:
- рисование;
- аппликация;
- склеивание;
- шитье;
- красивая тематическая упаковка и др.
© iStock.com / StrekalovaДетский рисунок ко Дню защитника Отечества
© iStock.com / Strekalova
Детский рисунок ко Дню защитника Отечества
Из бумаги
По словам Анастасии Муравьевой, самым простым вариантом может стать детский рисунок, посвященный празднику, или открытка, выполненная из сложенного пополам листа А4. На внешней стороне открытки можно нарисовать рисунок или выполнить аппликацию, которая может быть плоской или объёмной, с элементами оригами. Также открытка может иметь объемный вкладыш, который разворачивается при раскрывании. Важно написать тёплые слова и пожелания адресату.
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"Открытку можно полностью выполнить в технике оригами. Пример такой поделки – рубашка. Сворачивается она из белого листа бумаги формата А4. Дополнить её можно галстуком контрастного цвета", – говорит эксперт.
Поделки, выполненные из бумаги или картона, как правило, несложны в исполнении, материалы доступны, а многочисленные идеи можно почерпнуть на просторах интернета, доработать или придумать самим.
© iStock.com / undefined undefinedДетская поделка ко Дню защитника Отечества
© iStock.com / undefined undefined
Детская поделка ко Дню защитника Отечества
Из ткани
Больше опыта потребуются для изготовления поделки из текстильных материалов. И взрослым и детям пригодятся навыки шитья. Анастасия Муравьева предлагает сшить к празднику прихватку, стильный фартук, текстильную куклу или теплый флисовый снуд. Полезным подарком для мужчин будет поясная сумка для рабочих инструментов, изготовить которую можно на основе пояса и карманов от старых потертых джинсов.
Из пряжи
У любителей вязания тоже большое поле для творчества и фантазии. Эксперт рекомендует связать для защитников, например, тёплые носки. Поделки и подарки могут быть с юмором, например, связанные крючком тапочки в форме танка. В популярной технике амигуруми (японская техника вязания) можно изготовить тематическую игрушку или брелок.
Из дерева
Анастасия Муравьева отмечает, что в учебных мастерских под надзором опытного специалиста или учителя можно изготовить поделки к 23 февраля из дерева и металла: разделочные доски, скалки, толкушки, ажурную скульптуру из проволоки или тиснение по фольге. Не стоит забывать про технику безопасности при выжигании и росписи по дереву.
Поделки в детский сад и школу
© iStock.com / Stas-BejsovДетская поделка ко Дню защитника Отечества
© iStock.com / Stas-Bejsov
Детская поделка ко Дню защитника Отечества
При выборе варианта поделки к празднику важно учитывать уровень творческих способностей детей. Так, малышам младшей группы можно предложить сделать вместе подарок для папы, брата, дедушки или дяди из пластилина, бумаги или картона, заранее подготовив нужные материалы и инструменты, вырезать детали. Дети средней и старшей группы с интересом мастерят аппликации и объемные поделки. А школьники начальных классов могут самостоятельно и при помощи родителей и учителей сделать оригинальные подарки к 23 февраля.
Звезда для героя
Простая поделка в форме звезды для защитников Отечества под силу даже маленьким рукодельницам. Из плотной бумаги или картона можно вырезать звезду и декорировать ее пластилином или блестками, кроме того, можно смазать ее клеем ПВА и украсить цветным песком в цвете флага страны или выложить крупами. Малыши плохо владеют техникой вырезания, поэтому им стоит предложить поделки из мягкого пластилина. А дети постарше могут изготовить объемную звезду в технике оригами.
© iStock.com / WAHIDI KOMARUDINДетская поделка ко Дню защитника Отечества
© iStock.com / WAHIDI KOMARUDIN
Детская поделка ко Дню защитника Отечества
Матрос или солдатик
Из спичечных коробок вместе с детьми можно сделать морячка или солдатика
Инструменты и материалы:
- спичечные коробки – 2 шт.;
- разноцветные маркеры;
- бумага цветная;
- крышки пластиковые белые от газировки/йогурта;
- клей ПВА;
- термопистолет.
Процесс изготовления:
- 1.Две спичечные коробочки склеить друг с другом боковыми частями.
- 2.Вырезать из бумаги прямоугольник из цветной бумаги, по ширине равный длине спичечного коробка. Обернуть им верхнюю часть и склеить концы.
- 3.Низ заготовки обернуть темной бумагой. С помощью термопистолета зафиксировать крышку, это будет бескозырка.
- 4.Приклеить руки из бумаги.
Дизайн можно придумывать самостоятельно. Таким образом, легко сделать моряка, солдата, летчика – варианты неограниченны.
Самолет
© iStock.com / Nina BelovaДетская поделка ко Дню защитника Отечества
© iStock.com / Nina Belova
Детская поделка ко Дню защитника Отечества
К празднику можно смастерить вместе с детьми постарше красочный самолет из пластиковой бутылки.
Материалы и инструменты:
- пластиковая бутылка 0,5 л;
- плотный картон;
- нож и ножницы;
- крышки от пластиковых бутылок — 6 шт;
- скотч;
- газета;
- белая бумага;
- клей ПВА;
- краски.
Процесс изготовления:
- 1.Для изготовления фюзеляжа ножом нужно аккуратно разрезать бутылку, чуть отступив от середины к верху, срезать горлышко бутылки с резьбовой частью.
- 2.На большой части бутылки сделать симметричные надрезы с двух сторон и соединить две части заготовки и прикрепить их скотчем.
- 3.Вырезать из картона заготовки для хвоста и крыльев самолета и прикрепить их к фюзеляжу с помощью бумажного скотча.
- 4.Для шасси потребуется попарно соединить крышки от бутылок и зафиксировать их скотчем.
- 5.К корпусу приклеить колеса самолета (одно спереди, а сзади два).
- 6.В технике папье-маше нужно обклеить бутылку-самолет смоченными в клее ПВА кусочками газеты, а сверху покрыть заготовку белой бумагой и дать высохнуть.
- 7.Покрасить самолет краской, лучше использовать гуашь и оставить высыхать.
- 8.Декорировать поделку по своему желанию: сделать иллюминаторы, надписи, узоры, приклеить звездочки.
Ракета
© iStock.com / VesnaandjicДетская поделка ко Дню защитника Отечества
© iStock.com / Vesnaandjic
Детская поделка ко Дню защитника Отечества
Ракету для космических путешествий легко сделать с ребятами разных возрастов.
Материалы и инструменты:
- втулка от туалетной бумаги;
- цветная бумага;
- ножницы;
- клей.
Процесс изготовления:
- 1.Изготовление летательного аппарата можно начать с создания конуса – верхней части. Для этого из красной цветной бумаги нужно вырезать большой полукруг, а потом из него свернуть конус так, чтобы его основание было шире диаметра втулки, проклеить края.
- 2.В нижней части конуса сделать много маленьких надрезов ножницами и закрепить его на верхней части втулки клеем.
- 3.Для основной части ракеты вырезать прямоугольник из зеленой бумаги, соответствующий размерам и окружности втулки и приклеить.
- 4.Вырезать три небольших квадрата из красного листа бумаги и слегка загнуть одну из сторон деталей для надежного крепления к втулке, а оставшуюся часть срезать под углом так, чтобы остался треугольник и приклеить к основанию ракеты.
- 5.Вырезать пару кружков из бумаги голубого или синего цвета – это будут иллюминаторы и приклеить их на ракету.
Оригинальные идеи поделок
© iStock.com / Eleonor2439Печенье ко Дню защитника Отечества
© iStock.com / Eleonor2439
Печенье ко Дню защитника Отечества
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"Защитников Отечества может порадовать вкусный домашний торт или пирог. Нужно лишь дополнить верх соответствующей надписью или звездой из крема или сахарной пудры", – говорит Анастасия Муравьева, – Если времени на готовку немного и некогда заниматься тестом и выпеканием, то можно приготовить десерт из покупного печенья, смазать его кремом и полить глазурью. Или растолочь печенье, перемешав с орехами и кремом, чтобы из полученной массы приготовить пирожные. Быстро, просто, доступно – отличный вариант совместного творчества с детьми".
Даже купленные в магазине вещи можно интересно оформить. Так, например, носки можно красиво упаковать в форме танка. Корабли, танки, пушки и другие атрибуты легко собрать из конфет и шоколадок. Для этих целей потребуются клеевой пистолет, упаковочные ленты.