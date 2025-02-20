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Эксперт оценил перспективы прошедших переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 20.02.2025
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14:37 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/peregovory-2000557449.html
Эксперт оценил перспективы прошедших переговоров России и США в Эр-Рияде
Эксперт оценил перспективы прошедших переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 20.02.2025
Эксперт оценил перспективы прошедших переговоров России и США в Эр-Рияде
Начало переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии может не только означать появление перспективы урегулирования украинского конфликта, но также... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:37:00+03:00
2025-02-20T14:37:00+03:00
россия
сша
москва
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
нато
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Начало переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии может не только означать появление перспективы урегулирования украинского конфликта, но также означать возврат к более "мирным" отношениям РФ с НАТО, сказал в беседе с РИА Новости французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард. "США - бесспорный лидер натовского Запада - восстанавливает диалог с Россией, что предполагает не только первые перспективы мира между Россией и Украиной, но и возврат к более мирным отношениям между НАТО и Россией", - сказал он. При этом, по словам собеседника агентства, ЕС, исключенный из переговорного процесса, почувствовал себя униженным и продолжает усиливать свое воинственное поведение. "Европейский союз, исключенный из переговорного процесса, почувствовал себя униженным и продолжил или даже усилил свое воинственное поведение, не имея средств для реализации своей политики. Таким образом, ЕС придется до самого конца расплачиваться за свое безответственное отношение и изоляцию, что в первую очередь приведет к его дальнейшему экономическому спаду и отразится на населении его стран-членов", - уверен эксперт. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250218/gosduma-2000014328.html
https://ria.ru/20250220/bloomberg-2000437322.html
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россия, сша, москва, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, нато, евросоюз, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Эксперт оценил перспективы прошедших переговоров России и США в Эр-Рияде

Генерал Делавард: начало переговоров с США в Эр-Рияде может означать мир с НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги России и США. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Начало переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии может не только означать появление перспективы урегулирования украинского конфликта, но также означать возврат к более "мирным" отношениям РФ с НАТО, сказал в беседе с РИА Новости французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард.
«
"США - бесспорный лидер натовского Запада - восстанавливает диалог с Россией, что предполагает не только первые перспективы мира между Россией и Украиной, но и возврат к более мирным отношениям между НАТО и Россией", - сказал он.
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18 февраля, 11:49
«
При этом, по словам собеседника агентства, ЕС, исключенный из переговорного процесса, почувствовал себя униженным и продолжает усиливать свое воинственное поведение. "Европейский союз, исключенный из переговорного процесса, почувствовал себя униженным и продолжил или даже усилил свое воинственное поведение, не имея средств для реализации своей политики. Таким образом, ЕС придется до самого конца расплачиваться за свое безответственное отношение и изоляцию, что в первую очередь приведет к его дальнейшему экономическому спаду и отразится на населении его стран-членов", - уверен эксперт.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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"Полное презрение": в переговорах США с Россией увидели необычную деталь
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По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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РоссияСШАМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинДональд ТрампНАТОЕвросоюзПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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