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"Рособоронэкспорт" рассказал, что интересует партнеров России в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2025
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03:13 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000440412.html
"Рособоронэкспорт" рассказал, что интересует партнеров России в зоне СВО
"Рособоронэкспорт" рассказал, что интересует партнеров России в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2025
"Рособоронэкспорт" рассказал, что интересует партнеров России в зоне СВО
Партнеры России интересуются всеми видами оружия, применяемыми в зоне спецоперации (СВО): и совсем новыми, и произведенными десятки лет назад, сообщил РИА... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:13:00+03:00
2025-02-20T03:13:00+03:00
безопасность
технологии
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абу-даби
оаэ
александр михеев
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Партнеры России интересуются всеми видами оружия, применяемыми в зоне спецоперации (СВО): и совсем новыми, и произведенными десятки лет назад, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения. "Сегодня наших партнеров интересует практически все, что применяется в зоне спецоперации. Я имею в виду не только вооружение последнего поколения, но и то, как ведет себя на поле боя техника, проверенная годами и даже десятилетиями. Ведь не секрет, что на вооружении ряда стран стоят образцы, произведенные 30-40 лет назад", - сказал Михеев. По его словам, лидеры в своих сегментах – получившие опыт участия в боевых действиях истребители Су-57 и Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, танк Т-90МС, тяжелые огнеметные системы "ТОС-1А" и ТОС-2 "Тосочка", бронемашины семейств "Тигр" и "Тайфун", зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитные ракетные комплексы "Викинг" и семейство "Тор", "Панцири", ПЗРК "Верба" и "Игла-С". Михеев также отметил, что есть устойчивый интерес к таким российским артиллерийским системам, как самоходная гаубица "Мста-С", самоходное артиллерийское орудие "Вена", РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", а также к высокоточным артиллерийским боеприпасам, системам разведки и управления артиллерийскими подразделениями в реальном масштабе времени на основе комплекса "Планшет-А". Топовые позиции в своих сегментах рынка за счет показанной высокой эффективности на поле боя смогли занять и в ближайшее время удержат барражирующие боеприпасы "Ланцет-Э" и "КУБ-Э", комплексы с БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", "Орион-Э", добавил гендиректор "Рособоронэкспорта". "Уверен, что наше участие в IDEX 2025 с новейшими образцами российской продукции вызовет интерес к ним. Танк Т-90МС "Прорыв", ЗРК "Панцирь-СМД-Е", "КУБы" нового поколения, ПТРК "Корнет-ЭМ" с пультом дистанционного управления и новой ракетой "Булат", боевое отделение "Бережок" – это те образцы, которые уже сегодня занимают топовые позиции в нашем экспортном каталоге", - сказал гендиректор.
https://ria.ru/20250217/portfel-1999752336.html
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безопасность, технологии, россия, абу-даби, оаэ, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех, т-90мс, су-57, су-35
Безопасность, Технологии, Россия, Абу-Даби, ОАЭ, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Ростех, Т-90МС, Су-57, Су-35
"Рособоронэкспорт" рассказал, что интересует партнеров России в зоне СВО

Михеев: партнеры России интересуются всем оружием, применяемым в зоне СВО

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТанк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Партнеры России интересуются всеми видами оружия, применяемыми в зоне спецоперации (СВО): и совсем новыми, и произведенными десятки лет назад, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения.
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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"Сегодня наших партнеров интересует практически все, что применяется в зоне спецоперации. Я имею в виду не только вооружение последнего поколения, но и то, как ведет себя на поле боя техника, проверенная годами и даже десятилетиями. Ведь не секрет, что на вооружении ряда стран стоят образцы, произведенные 30-40 лет назад", - сказал Михеев.
По его словам, лидеры в своих сегментах – получившие опыт участия в боевых действиях истребители Су-57 и Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, танк Т-90МС, тяжелые огнеметные системы "ТОС-1А" и ТОС-2 "Тосочка", бронемашины семейств "Тигр" и "Тайфун", зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитные ракетные комплексы "Викинг" и семейство "Тор", "Панцири", ПЗРК "Верба" и "Игла-С".
Михеев также отметил, что есть устойчивый интерес к таким российским артиллерийским системам, как самоходная гаубица "Мста-С", самоходное артиллерийское орудие "Вена", РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", а также к высокоточным артиллерийским боеприпасам, системам разведки и управления артиллерийскими подразделениями в реальном масштабе времени на основе комплекса "Планшет-А".
Топовые позиции в своих сегментах рынка за счет показанной высокой эффективности на поле боя смогли занять и в ближайшее время удержат барражирующие боеприпасы "Ланцет-Э" и "КУБ-Э", комплексы с БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", "Орион-Э", добавил гендиректор "Рособоронэкспорта".
"Уверен, что наше участие в IDEX 2025 с новейшими образцами российской продукции вызовет интерес к ним. Танк Т-90МС "Прорыв", ЗРК "Панцирь-СМД-Е", "КУБы" нового поколения, ПТРК "Корнет-ЭМ" с пультом дистанционного управления и новой ракетой "Булат", боевое отделение "Бережок" – это те образцы, которые уже сегодня занимают топовые позиции в нашем экспортном каталоге", - сказал гендиректор.
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БезопасностьТехнологииРоссияАбу-ДабиОАЭАлександр МихеевРособоронэкспортРостехТ-90МССу-57Су-35
 
 
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