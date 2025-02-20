https://ria.ru/20250220/onischenko-2000443539.html

В России встал вопрос хирургического лечения ожирения, заявил Онищенко

В России встал вопрос хирургического лечения ожирения, заявил Онищенко - РИА Новости, 20.02.2025

В России встал вопрос хирургического лечения ожирения, заявил Онищенко

Вопрос хирургического лечения ожирения стоит в России остро, такие операции нужно делать, в том числе и детям, так как число молодых людей с лишним весом... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T04:11:00+03:00

2025-02-20T04:11:00+03:00

2025-02-20T04:11:00+03:00

общество

россия

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вопрос хирургического лечения ожирения стоит в России остро, такие операции нужно делать, в том числе и детям, так как число молодых людей с лишним весом растет, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее сообщалось, что Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении, в частности, планируется добавить хирургические методы лечения, такие как резекция желудка и шунтирование. "Сегодня актуально стоит вопрос хирургического лечения ожирения. Это, к сожалению, уже надо делать на практическом уровне в нашей стране, особенно детям",- сказал Онищенко. Он пояснил, что при ожирении у ребенка возникает булемия - "волчий голод", то есть без еды у него начинается истерика. Россия находится в первой десятке стран по темпам увеличения числа граждан молодого возраста с ожирением, подчеркнул Онищенко. По его словам, нарушилась культура питания, сейчас многие отказываются от привычного завтрака, обеда и ужина за столом, выбирая вместо этого "крафт-пакет с картошкой". Ожирение – это болезнь, которую надо лечить, отметил Онищенко, добавив, что любой человек с избыточным весом - это уже де-факто диабетик, так как у него нарушен эндокринный обмен. Поэтому проблемы ожирения нужно решать комплексно, включая, хирургические методы, помощь психологов, а также воспитание культуры питания.

https://ria.ru/20241007/biotekhmed-1976862508.html

https://ria.ru/20241211/minzdrav-1988528507.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования