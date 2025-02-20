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В России встал вопрос хирургического лечения ожирения, заявил Онищенко - РИА Новости, 20.02.2025
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04:11 20.02.2025
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В России встал вопрос хирургического лечения ожирения, заявил Онищенко
В России встал вопрос хирургического лечения ожирения, заявил Онищенко - РИА Новости, 20.02.2025
В России встал вопрос хирургического лечения ожирения, заявил Онищенко
Вопрос хирургического лечения ожирения стоит в России остро, такие операции нужно делать, в том числе и детям, так как число молодых людей с лишним весом... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T04:11:00+03:00
2025-02-20T04:11:00+03:00
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вопрос хирургического лечения ожирения стоит в России остро, такие операции нужно делать, в том числе и детям, так как число молодых людей с лишним весом растет, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее сообщалось, что Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении, в частности, планируется добавить хирургические методы лечения, такие как резекция желудка и шунтирование. "Сегодня актуально стоит вопрос хирургического лечения ожирения. Это, к сожалению, уже надо делать на практическом уровне в нашей стране, особенно детям",- сказал Онищенко. Он пояснил, что при ожирении у ребенка возникает булемия - "волчий голод", то есть без еды у него начинается истерика. Россия находится в первой десятке стран по темпам увеличения числа граждан молодого возраста с ожирением, подчеркнул Онищенко. По его словам, нарушилась культура питания, сейчас многие отказываются от привычного завтрака, обеда и ужина за столом, выбирая вместо этого "крафт-пакет с картошкой". Ожирение – это болезнь, которую надо лечить, отметил Онищенко, добавив, что любой человек с избыточным весом - это уже де-факто диабетик, так как у него нарушен эндокринный обмен. Поэтому проблемы ожирения нужно решать комплексно, включая, хирургические методы, помощь психологов, а также воспитание культуры питания.
https://ria.ru/20241007/biotekhmed-1976862508.html
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общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
В России встал вопрос хирургического лечения ожирения, заявил Онищенко

Онищенко: в России остро стоит вопрос хирургического лечения ожирения

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вопрос хирургического лечения ожирения стоит в России остро, такие операции нужно делать, в том числе и детям, так как число молодых людей с лишним весом растет, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее сообщалось, что Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении, в частности, планируется добавить хирургические методы лечения, такие как резекция желудка и шунтирование.
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"Сегодня актуально стоит вопрос хирургического лечения ожирения. Это, к сожалению, уже надо делать на практическом уровне в нашей стране, особенно детям",- сказал Онищенко.
Он пояснил, что при ожирении у ребенка возникает булемия - "волчий голод", то есть без еды у него начинается истерика.
Россия находится в первой десятке стран по темпам увеличения числа граждан молодого возраста с ожирением, подчеркнул Онищенко. По его словам, нарушилась культура питания, сейчас многие отказываются от привычного завтрака, обеда и ужина за столом, выбирая вместо этого "крафт-пакет с картошкой".
Ожирение – это болезнь, которую надо лечить, отметил Онищенко, добавив, что любой человек с избыточным весом - это уже де-факто диабетик, так как у него нарушен эндокринный обмен. Поэтому проблемы ожирения нужно решать комплексно, включая, хирургические методы, помощь психологов, а также воспитание культуры питания.
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