https://ria.ru/20250220/obrazovanie-2000327219.html

Современное образование насаждает мракобесие

Современное образование насаждает мракобесие - РИА Новости, 20.02.2025

Современное образование насаждает мракобесие

Каждый раз, когда банковская карта касается платежного терминала на автозаправочной станции, мы покупаем не просто бензин, а знания. Огромный объем... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:00:00+03:00

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Каждый раз, когда банковская карта касается платежного терминала на автозаправочной станции, мы покупаем не просто бензин, а знания. Огромный объем интеллектуального труда, без которого простая на первый взгляд операция была бы невозможна.Появлению топлива в бензобаке предшествовали геологоразведочные работы, открытие месторождения, производство разнообразного оборудования на предприятиях химического машиностроения, добыча нефти, ее транспортировка от скважины до нефтеперерабатывающего завода. Далее — сложный многоступенчатый процесс производства бензина и его доставка по АЗС, которые тоже нужно построить.Сравним цену бензина и негазированной питьевой воды на той же заправке. Литр последней в стеклянной таре стоит вдвое дороже литра бензина, хотя очевидно, что вода обходится обществу на несколько порядков дешевле. Поддержание приемлемой цены на топливо в данном случае иллюстрирует некое общественное обременение — люди вкладывают личный интеллектуальный капитал, чтобы сообща пользоваться плодами научно-технического прогресса. Важно понимать, что подпитка новыми знаниями не должна прерываться. В противном случае прогресс не просто остановится — мы стремительно откатимся в архаику.Разрушать, как известно, всегда проще, чем строить. Журнал "Знание — сила" издается в нашей стране с 1926 года, но название его имеет несравненно более долгую историю: почти буквально этот афоризм встречается и в античных текстах, и в библейских, и у философов Ближнего Востока. К нему, как к аксиоме, обращались и Фрэнсис Бэкон с Томасом Гоббсом, и Петр Капица.Почему же в XXI веке американский экономист и литератор Джордж Франклин Гилдер вынужден был знаменем поднять некогда бесспорный тезис, чтобы доказывать ценность созидательной энергии мысли перед лицом псевдонауки. Имеется в виду книга Гилдера "Knowledge and Power" ("Знание и сила") 2013 года."Экономическая власть и деньги бесплодны, если они не сочетаются со знанием", — пишет автор.Однако современная наука часто впадает в иллюзию, что все принципиально новое уже создано и остается лишь шлифовать сервис и уповать на самообучающиеся нейросети. Гилдеру же очевидно, что от телефонных коммуникаций требуется лишь надежность соединения. За появление в разговоре свежих мыслей отвечают собеседники. Даже самая современная версия искусственного интеллекта лишь систематизирует контент.Тем не менее парадигма принципиальной непознаваемости мира и "горя от ума" уже овладевает сознанием многих миллионов граждан на всех континентах. Параллельно в общественном сознании насаждается невроз грядущего неблагополучия. Вспомним хотя бы пандемическую панику COVID-19. Она была использована как предпросмотр будущего существования общества: жизнь в условиях дефицита, лишений и страха.Еще более эффективной страшилкой стал обычный углекислый газ. Если несколько десятилетий назад школьники относились к нему как к основе органической жизни на планете, то сегодня с подачи сектантов от науки безобидный, в общем-то, химический элемент воспринимается как яд, сопутствующий любому индустриальному производству. Молодые умы не выдерживают подобной экспансии мракобесия. Опросы BBC показывают, что сегодня 56 процентов школьников считают, что планета самоуничтожится и человечество обречено.Вместо ясной логической последовательности в изучении естественно-научных предметов — физики, химии, биологии, географии, астрономии — школьников заставляют заучивать несвязный набор терминов: "ньютон", "джоуль", "теплый, холодный фронт" и так далее. Будучи вырванными из программы старших классов или даже университетского курса, они становятся такими же страшилками, как углеродный след.Вывод: сегодня образование поставлено с ног на голову. Сложность любой учебной программы должна нарастать по мере формирования у школьников стройной картины мира. Школьные естественно-научные предметы в условиях эффективной образовательной системы должны подводить детей к освоению дисциплин вузовского инженерного образования. А в реальности в большинстве случаев отбивают к нему вкус.Образовательный регулятор не предпринимает системных шагов к исправлению очевидных пробелов в методологии — но в условиях, когда "верхи не хотят", низы (вузы) не могут уже жить по-старому.Так, например, на базе традиционного Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов среди школьников старших классов "Школьная премьер-лига", организованного под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО на базе Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, в марте 2025 года пройдет своего рода мозговой штурм на тему реформирования школьной методологии. Вместе с талантливыми учениками в Северную столицу съедутся директора школ, чтобы совместно выработать новые подходы к школьному образованию в интересах формирования технологического лидерства страны.Предметом обсуждения станет полуторагодичная практика существования в Горном университете единого для всех специальностей модуля из общеобразовательных и общетехнических дисциплин — так называемого ядра образования. Оно призвано сформировать в течение первого года обучения у студентов базовые знания, необходимые для дальнейшего образования в рамках выбранной специальности и специализации. По сути, исправить недоработки школы в области подготовки учеников к освоению вузовской программы и профориентации.В горнодобывающем секторе за последние годы произошли существенные изменения: значительно выросли потребность в исследовательской работе и в целом необходимый уровень инженерной квалификации. Задача вузов — ответить на эту потребность. Качественное образование становится сегодня синонимом экономического роста, а знания в целом — эквивалент истинного богатства. Если молодое поколение вернет преемственность лучших традиций мировой науки, то будут эффективно решаться и вопросы благосостояния общества, и экологии, в том числе проблема сокращения углеродного следа. Она будет решаться эволюционно, а не как сейчас — через призывы к "массовой эвтаназии" и отказу от промышленности.С подобным подходом согласны и истинные ученые на Западе. В частности, профессор Бернд Майер из Фрайбергской горной академии, выступая в январе текущего года с актовой лекцией в Санкт-Петербургском горном университете, высказал следующее: "Три года назад Германия решила отключить свои атомные электростанции (и осуществила это намерение). Однако сегодня это решение признано ошибочным. Если бы политики в свое время обратились за советом к ученым, то смогли бы увязать физику, химию и экономику и избежать ошибки. А лет через десять, когда наше правительство увидит успехи Китая, изменится и его отношение к зеленой повестке в целом".Не секрет, что технологический прорыв КНР и превращение страны в ведущую экономику мира были обеспечены вниманием государства к их фундаменту — образованию и науке. Сработали две составляющие: вузовско-школьная модель СССР и беспрецедентные инвестиции. Китайцы четко понимают, что прогресс — явление не автоматическое. Во главе угла всегда стоят общетехнические знания. Первое место в мире жителей КНР по уровню IQ (107,2) — хорошее тому подтверждение.

https://ria.ru/20250218/strategiya-2000070561.html

https://ria.ru/20250211/vasileva-1998636575.html

https://ria.ru/20250204/kitay-1997151080.html

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Владимир Литвиненко https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997785214_865:40:2790:1965_100x100_80_0_0_105372289b130a204daede7aaef0e59b.jpg

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аналитика, в мире, образование