https://ria.ru/20250220/nps-2000663719.html

Киев нанес удар по НПС с помощью спутниковой разведки, заявили в МИД

Киев нанес удар по НПС с помощью спутниковой разведки, заявили в МИД - РИА Новости, 20.02.2025

Киев нанес удар по НПС с помощью спутниковой разведки, заявили в МИД

Киев нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае с помощью данных спутниковой разведки его покровителей, заявила официальный представитель... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T22:51:00+03:00

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2025-02-20T22:51:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Киев нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае с помощью данных спутниковой разведки его покровителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства."Согласно имеющейся информации, террористический акт был осуществлен вооруженными формированиями укробандеровской хунты при соучастии кого-то из её западных покровителей, снабдивших марионеток данными космической разведки по объектам поражения. Трудно представить, что в данном случае неонацисты действовали неизбирательно", - говорится в комментарии Захаровой.По ее словам, удар по НПС показал беспринципность киевского режима и является попыткой расшатать взаимовыгодную международную кооперацию в сфере энергетической безопасности. "Не исключаем, что таким образом нынешнее руководство "незалежной" стремилось продемонстрировать свою бессильную озлобленность растущим в мире пониманием справедливой политики России применительно к конфликту вокруг Украины и необходимости выхода на его завершение при учете российских интересов и реалий "на земле", - подчеркнула Захарова. В понедельник нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах. По заявлению "Транснефти", последствия атаки БПЛА на КТК будут устраняться 1,5-2 месяца, что может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%. В то же время в казахстанском минэнерго сообщили, что ограничений для приема нефти со стороны КТК нет. Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://ria.ru/20250220/nps-2000662734.html

https://ria.ru/20250218/ataka-2000087297.html

https://ria.ru/20250219/putin-2000343568.html

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россия, казахстан, киев, мария захарова, транснефть, казмунайгаз, chevron