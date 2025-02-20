Киев нанес удар по НПС с помощью спутниковой разведки, заявили в МИД
Захарова: Киев нанес удар по НПС на Кубани с помощью спутниковой разведки
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Киев нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае с помощью данных спутниковой разведки его покровителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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"Согласно имеющейся информации, террористический акт был осуществлен вооруженными формированиями укробандеровской хунты при соучастии кого-то из её западных покровителей, снабдивших марионеток данными космической разведки по объектам поражения. Трудно представить, что в данном случае неонацисты действовали неизбирательно", - говорится в комментарии Захаровой.
По ее словам, удар по НПС показал беспринципность киевского режима и является попыткой расшатать взаимовыгодную международную кооперацию в сфере энергетической безопасности.
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"Не исключаем, что таким образом нынешнее руководство "незалежной" стремилось продемонстрировать свою бессильную озлобленность растущим в мире пониманием справедливой политики России применительно к конфликту вокруг Украины и необходимости выхода на его завершение при учете российских интересов и реалий "на земле", - подчеркнула Захарова.
В понедельник нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах.
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По заявлению "Транснефти", последствия атаки БПЛА на КТК будут устраняться 1,5-2 месяца, что может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%. В то же время в казахстанском минэнерго сообщили, что ограничений для приема нефти со стороны КТК нет.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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