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Россия продолжает оценку последствий удара по НПС на Кубани, заявили в МИД - РИА Новости, 20.02.2025
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22:44 20.02.2025 (обновлено: 22:45 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/nps-2000662734.html
Россия продолжает оценку последствий удара по НПС на Кубани, заявили в МИД
Россия продолжает оценку последствий удара по НПС на Кубани, заявили в МИД - РИА Новости, 20.02.2025
Россия продолжает оценку последствий удара по НПС на Кубани, заявили в МИД
Россия продолжает оценку последствий киевского удара по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае, санкции против РФ мешают оперативно устранить... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:44:00+03:00
2025-02-20T22:45:00+03:00
экономика
россия
казахстан
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мария захарова
транснефть
казмунайгаз
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия продолжает оценку последствий киевского удара по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае, санкции против РФ мешают оперативно устранить повреждения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Очевидно, что авария приведет к убыткам основных поставщиков энергоресурсов, главным образом, наших казахстанских друзей, а также их контрагентов на Западе. Кроме того, потребуется время на восстановление нормального функционирования НПС, поскольку для замены поврежденного оборудования необходима поставка агрегатов и запчастей из-за рубежа. Последнему препятствуют введенные западниками нелегитимные односторонние санкции против России", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского дипведомства. По ее словам, Россия пока продолжает оценку ущерба и последствий удара. В понедельник нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах. По заявлению "Транснефти", последствия атаки БПЛА на КТК будут устраняться 1,5-2 месяца, что может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%. В то же время в казахстанском минэнерго сообщили, что ограничений для приема нефти со стороны КТК нет. Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://ria.ru/20250219/putin-2000343568.html
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экономика, россия, казахстан, краснодарский край, мария захарова, транснефть, казмунайгаз, chevron
Экономика, Россия, Казахстан, Краснодарский край, Мария Захарова, Транснефть, Казмунайгаз, Chevron
Россия продолжает оценку последствий удара по НПС на Кубани, заявили в МИД

Захарова: санкции мешают оперативно устранить последствия удара по НПС на Кубани

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия продолжает оценку последствий киевского удара по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае, санкции против РФ мешают оперативно устранить повреждения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Очевидно, что авария приведет к убыткам основных поставщиков энергоресурсов, главным образом, наших казахстанских друзей, а также их контрагентов на Западе. Кроме того, потребуется время на восстановление нормального функционирования НПС, поскольку для замены поврежденного оборудования необходима поставка агрегатов и запчастей из-за рубежа. Последнему препятствуют введенные западниками нелегитимные односторонние санкции против России", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского дипведомства.
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По ее словам, Россия пока продолжает оценку ущерба и последствий удара.
В понедельник нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах.
По заявлению "Транснефти", последствия атаки БПЛА на КТК будут устраняться 1,5-2 месяца, что может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%. В то же время в казахстанском минэнерго сообщили, что ограничений для приема нефти со стороны КТК нет.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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ЭкономикаРоссияКазахстанКраснодарский крайМария ЗахароваТранснефтьКазмунайгазChevron
 
 
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