https://ria.ru/20250220/nabiullina-2000504003.html

Набиуллина рассказала, когда стоит ожидать снижения ключевой ставки

Набиуллина рассказала, когда стоит ожидать снижения ключевой ставки - РИА Новости, 20.02.2025

Набиуллина рассказала, когда стоит ожидать снижения ключевой ставки

Ожидать снижения ключевой ставки можно будет только, когда инфляция в РФ начнет стабильно снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:40:00+03:00

2025-02-20T11:40:00+03:00

2025-02-20T11:47:00+03:00

экономика

ключевая ставка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Ожидать снижения ключевой ставки можно будет только, когда инфляция в РФ начнет стабильно снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума "Кибербезопасность в финансах"."Основной инструмент влияния Центрального банка на инфляцию – это ключевая ставка. Повышение ключевой ставки приводит к сдерживанию инфляции. Если бы мы не повышали ключевую ставку, инфляция была бы гораздо выше. Когда можно ожидать стабильного снижения ключевой ставки - когда стабильно начнет снижаться инфляция, когда мы поймем, что она устойчиво снижается к нашей цели 4%", - сказала она журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать результаты повышения ключевой ставки, и на вопрос, когда можно ожидать ее снижения.

https://ria.ru/20250219/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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2025

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экономика, ключевая ставка