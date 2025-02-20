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Набиуллина рассказала, когда стоит ожидать снижения ключевой ставки - РИА Новости, 20.02.2025
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11:40 20.02.2025 (обновлено: 11:47 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/nabiullina-2000504003.html
Набиуллина рассказала, когда стоит ожидать снижения ключевой ставки
Набиуллина рассказала, когда стоит ожидать снижения ключевой ставки - РИА Новости, 20.02.2025
Набиуллина рассказала, когда стоит ожидать снижения ключевой ставки
Ожидать снижения ключевой ставки можно будет только, когда инфляция в РФ начнет стабильно снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:40:00+03:00
2025-02-20T11:47:00+03:00
экономика
ключевая ставка
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Ожидать снижения ключевой ставки можно будет только, когда инфляция в РФ начнет стабильно снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума "Кибербезопасность в финансах"."Основной инструмент влияния Центрального банка на инфляцию – это ключевая ставка. Повышение ключевой ставки приводит к сдерживанию инфляции. Если бы мы не повышали ключевую ставку, инфляция была бы гораздо выше. Когда можно ожидать стабильного снижения ключевой ставки - когда стабильно начнет снижаться инфляция, когда мы поймем, что она устойчиво снижается к нашей цели 4%", - сказала она журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать результаты повышения ключевой ставки, и на вопрос, когда можно ожидать ее снижения.
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экономика, ключевая ставка
Экономика, Ключевая ставка
Набиуллина рассказала, когда стоит ожидать снижения ключевой ставки

Набиуллина: снижение ключевой ставки можно ожидать после снижения инфляции

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Ожидать снижения ключевой ставки можно будет только, когда инфляция в РФ начнет стабильно снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".
"Основной инструмент влияния Центрального банка на инфляцию – это ключевая ставка. Повышение ключевой ставки приводит к сдерживанию инфляции. Если бы мы не повышали ключевую ставку, инфляция была бы гораздо выше. Когда можно ожидать стабильного снижения ключевой ставки - когда стабильно начнет снижаться инфляция, когда мы поймем, что она устойчиво снижается к нашей цели 4%", - сказала она журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать результаты повышения ключевой ставки, и на вопрос, когда можно ожидать ее снижения.
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