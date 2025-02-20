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Этнодиктант на родных языках народов России написали в Москве - РИА Новости, 20.02.2025
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17:23 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/moskva-2000609639.html
Этнодиктант на родных языках народов России написали в Москве
Этнодиктант на родных языках народов России написали в Москве - РИА Новости, 20.02.2025
Этнодиктант на родных языках народов России написали в Москве
Всероссийский этнодиктант, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на русском языке и других родных языках народов РФ написали в четверг... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:23:00+03:00
2025-02-20T17:23:00+03:00
общество
россия
север
москва
анна полежаева
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Всероссийский этнодиктант, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на русском языке и других родных языках народов РФ написали в четверг Москве, всего же для проведения акции в этот день были открыты 300 площадок в разных городах страны, сообщила директор Дома народов России Анна Полежаева. По ее данным, Всероссийский этнодиктант пишут на 60 языках, включая 39 языков коренных малочисленных народов Севера. Она добавила, что в Москве для участия в акции более 100 человек собрались на площадке Еврейского музея и центра толерантности, в их числе - представители федеральных национально-культурных автономий. "Наш диктант называется "Россия - дом народов", потому что мы многонациональная страна, и 194 народа проживают в России… Сейчас, так как у нас проходят мероприятия к 80-летию Победы, наш текст - это текст Победы, опубликованный в газете "Правда" 10 мая 1945 года, текст (писателя – ред.) Ильи Эренбурга. Поэтому это очень знаковый текст. И когда вся страна на разных языках сегодня напишет фрагменты этого текста, это демонстрирует единство нашего народа", - сказала Полежаева журналистам. Она отметила, что в Санкт-Петербурге несколько дней назад уже написали этнодиктант на 39 языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. "То есть 300 площадок сегодня пишут на русском и других языках по всей России, и в некоторых городах больше 20 площадок единовременно открыты. Поэтому, конечно, наша задача сегодня - показать многообразие, привлечь внимание к теме многоязычия. Но и, безусловно, так как завтра будет день родного языка, это Международный день родного языка под эгидой ЮНЕСКО, то это возможность подчеркнуть, что мы говорим на разных языках, но нас объединяет наш великий русский язык - это наше достояние при сохранении культурного многообразия в нашей стране", - уточнила Полежаева. Организатором Всероссийского этнодиктанта выступил Дом народов России при поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
https://ria.ru/20241116/geodiktant-1984100790.html
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общество, россия, север, москва, анна полежаева, юнеско
Общество, Россия, Север, Москва, Анна Полежаева, ЮНЕСКО
Этнодиктант на родных языках народов России написали в Москве

В Москве написали этнодиктант к 80-летию Победы на родных языках народов России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАнна Полежаева
Анна Полежаева - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Анна Полежаева. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Всероссийский этнодиктант, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на русском языке и других родных языках народов РФ написали в четверг Москве, всего же для проведения акции в этот день были открыты 300 площадок в разных городах страны, сообщила директор Дома народов России Анна Полежаева.
По ее данным, Всероссийский этнодиктант пишут на 60 языках, включая 39 языков коренных малочисленных народов Севера. Она добавила, что в Москве для участия в акции более 100 человек собрались на площадке Еврейского музея и центра толерантности, в их числе - представители федеральных национально-культурных автономий.
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"Наш диктант называется "Россия - дом народов", потому что мы многонациональная страна, и 194 народа проживают в России… Сейчас, так как у нас проходят мероприятия к 80-летию Победы, наш текст - это текст Победы, опубликованный в газете "Правда" 10 мая 1945 года, текст (писателя – ред.) Ильи Эренбурга. Поэтому это очень знаковый текст. И когда вся страна на разных языках сегодня напишет фрагменты этого текста, это демонстрирует единство нашего народа", - сказала Полежаева журналистам.
Она отметила, что в Санкт-Петербурге несколько дней назад уже написали этнодиктант на 39 языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.
"То есть 300 площадок сегодня пишут на русском и других языках по всей России, и в некоторых городах больше 20 площадок единовременно открыты. Поэтому, конечно, наша задача сегодня - показать многообразие, привлечь внимание к теме многоязычия. Но и, безусловно, так как завтра будет день родного языка, это Международный день родного языка под эгидой ЮНЕСКО, то это возможность подчеркнуть, что мы говорим на разных языках, но нас объединяет наш великий русский язык - это наше достояние при сохранении культурного многообразия в нашей стране", - уточнила Полежаева.
Организатором Всероссийского этнодиктанта выступил Дом народов России при поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
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